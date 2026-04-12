القبض على شخصين تورطا في جريمة قتل في كفر حمرة بريف حلب

دمشق-سانا

تمكّنت قوى الأمن الداخلي في حلب، بعد متابعة دقيقة وتحقيقات مكثفة، من إلقاء القبض على شخصين تورطا في جريمة قتل مروّعة، وقعت بتاريخ 9-2-2026 في منطقة كفر حمرة بريف حلب، وراح ضحيتها الطفل قيس الأش.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تبيّن من خلال التحقيقات أنّ المشتبه بهما استدرجا الطفل بنيّة سلبه مبلغاً مالياً كان بحوزته، وخلال تنفيذ الجريمة، أقدم المدعو (أ.ز)، بالاشتراك مع المدعو (م.ز) على ضرب الطفل بأداة صلبة، ما أدى إلى وفاته.

وأحيل المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقهما.