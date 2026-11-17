ملفات استراتيجية تصدّرت المؤتمر الصحفي للوزير الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان تاريخ النشر: 2026/11/17 11:42 مساءً اخر تحديث: 2026/11/17 11:42 مساءً من الطاقة والتجارة إلى الأمن والسيادة.. ملفات استراتيجية تصدّرت المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، ورسمت ملامح الشراكة السورية التركية. انطلاق أعمال الاجتماع الـ 49 للجنة العربية الدائمة للبريد بمشاركة سوريا سوريا ولبنان يبحثان تعزيز التعاون في ملفات المفقودين وتبادل البيانات بمشاركة سوريا.. اختتام الملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجامعات الإسلامية في غازي عنتاب حملة البصر للعيون في مشفى الرقة الوطني تسهم في تقديم آلاف الخدمات الطبية مباحثات سورية ألمانية حول سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أسعد حسن الشيبانيتركياسورياهاكان فيدانوزير الخارجية والمغتربين السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام ”فلاي شام” تسيّر رحلات مباشرة بين دمشق ودوسلدورف اعتباراً من 4 كانون الأول القادم المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: استقرار سوريا مهم لأمن المنطقة واستقرارها آخر الأخبار فيديو سوريا تبحث مع الشركاء الدوليين ملفات الهجرة في مؤتمر فيينا محلياتالمحافظاتدير الزور الجفرة بديرالزور.. الزراعة الشتوية مصدر رزق للأهالي ومطالب بتوفير مستلزمات الإنتاج دولي شركات هندية تتعاقد لاستيراد 2.75 مليون طن من الغاز الأمريكي