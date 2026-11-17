من الطاقة والتجارة إلى الأمن والسيادة.. ملفات استراتيجية تصدّرت المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، ورسمت ملامح الشراكة السورية التركية.