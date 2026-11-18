ديرالزور-سانا‏

يعتمد معظم أهالي قرية الجفرة في ريف محافظة ديرالزور على زراعة الخضروات ‏الشتوية والورقية كمصدر رزق يعتاشون منه، حيث تتميز الأراضي الزراعية القريبة ‏من التقاء فرعَي نهر الفرات بخصوبة تربتها.‏

وأوضح المزارع فاضل الهادي، لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن أهالي القرية ‏يعتمدون على زراعة الخضراوات الشتوية والورقية، التي يُسوّق إنتاجها في سوق ‏الهال بالمدينة، مشيراً إلى أهمية دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم بأسعار ‏مخفضة وتأمين المبيدات لمكافحة الحشرات والآفات الزراعية.‏

بدوره، بين المزارع زياد الهادي أن الزراعات الورقية والخضراوات الشتوية في ‏القرية تشكل سلة غذائية مهمة للمحافظة، لافتاً إلى تعرض المحاصيل، منذ أكثر من ‏شهر، للإصابة بحشرة الدودة، دون تمكن المزارعين من مكافحتها بسبب ضعف ‏إمكاناتهم المادية.‏

وطالب الهادي الجهات المعنية بتوفير الأسمدة والمبيدات الزراعية والمحروقات ‏اللازمة، لدعم المزارعين ومساعدتهم على حماية محاصيلهم واستمرار إنتاجهم، ولا ‏سيما أن هذه الزراعات تشكل مصدر الرزق الوحيد للعديد منهم.‏

وتعتمد الزراعات الشتوية في قرية الجفرة بشكل رئيس على مياه نهر الفرات، ‏وتتميز أراضي القرية بقدرتها العالية على إنتاج محاصيل خضار متنوعة لتلبية ‏احتياجات السوق المحلي.‏