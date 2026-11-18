ديرالزور-سانا
يعتمد معظم أهالي قرية الجفرة في ريف محافظة ديرالزور على زراعة الخضروات الشتوية والورقية كمصدر رزق يعتاشون منه، حيث تتميز الأراضي الزراعية القريبة من التقاء فرعَي نهر الفرات بخصوبة تربتها.
وأوضح المزارع فاضل الهادي، لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن أهالي القرية يعتمدون على زراعة الخضراوات الشتوية والورقية، التي يُسوّق إنتاجها في سوق الهال بالمدينة، مشيراً إلى أهمية دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم بأسعار مخفضة وتأمين المبيدات لمكافحة الحشرات والآفات الزراعية.
بدوره، بين المزارع زياد الهادي أن الزراعات الورقية والخضراوات الشتوية في القرية تشكل سلة غذائية مهمة للمحافظة، لافتاً إلى تعرض المحاصيل، منذ أكثر من شهر، للإصابة بحشرة الدودة، دون تمكن المزارعين من مكافحتها بسبب ضعف إمكاناتهم المادية.
وطالب الهادي الجهات المعنية بتوفير الأسمدة والمبيدات الزراعية والمحروقات اللازمة، لدعم المزارعين ومساعدتهم على حماية محاصيلهم واستمرار إنتاجهم، ولا سيما أن هذه الزراعات تشكل مصدر الرزق الوحيد للعديد منهم.
وتعتمد الزراعات الشتوية في قرية الجفرة بشكل رئيس على مياه نهر الفرات، وتتميز أراضي القرية بقدرتها العالية على إنتاج محاصيل خضار متنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلي.