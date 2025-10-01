سوريا ولبنان يبحثان تعزيز التعاون في ملفات المفقودين وتبادل البيانات

بيروت-سانا

بحثت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا مع الهيئة الوطنية للمفقودين في لبنان اليوم عدداً من القضايا التي تخص ملفات المفقودين في البلدين.

وأوضحت المستشارة الإعلامية في الهيئة الوطنية للمفقودين زينة شهلا أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على التعاون في تبادل بيانات المفقودين السوريين واللبنانيين بشكل حصري بين الهيئتين، إضافة إلى تبادل الخبرات وبروتوكولات الحوكمة، والمشاركة في الفعاليات المشتركة والتنسيق في المحافل الدولية.

وأضافت شهلا: إنه تم الاتفاق كذلك على الحشد والمناصرة للقضايا المشتركة، وتأطير التعاون ضمن الأطر القانونية، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا كانت قد وقّعت في 30 آب الفائت بروتوكول تعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، بهدف إطلاق منصة موحدة لدعم جهود التوثيق والبحث وتقديم الحقيقة لعائلات المفقودين.