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حملة البصر للعيون في مشفى الرقة الوطني تسهم في تقديم آلاف الخدمات الطبية

حملة بصر للعيون Removed حملة البصر للعيون في مشفى الرقة الوطني تسهم في تقديم آلاف الخدمات الطبية

أسهمت حملة البصر للعيون في مشفى الرقة الوطني في تقديم آلاف الخدمات الطبية، شملت المعاينات والعمليات الجراحية وتوزيع النظارات الطبية، بهدف تحسين صحة البصر لدى المستفيدين.

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