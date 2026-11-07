حملة البصر للعيون في مشفى الرقة الوطني تسهم في تقديم آلاف الخدمات الطبية

أسهمت حملة البصر للعيون في مشفى الرقة الوطني في تقديم آلاف الخدمات الطبية، شملت المعاينات والعمليات الجراحية وتوزيع النظارات الطبية، بهدف تحسين صحة البصر لدى المستفيدين.