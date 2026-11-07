حملة البصر للعيون في مشفى الرقة الوطني تسهم في تقديم آلاف الخدمات الطبية تاريخ النشر: 2026/11/07 12:12 مساءً اخر تحديث: 2026/11/07 12:12 مساءً أسهمت حملة البصر للعيون في مشفى الرقة الوطني في تقديم آلاف الخدمات الطبية، شملت المعاينات والعمليات الجراحية وتوزيع النظارات الطبية، بهدف تحسين صحة البصر لدى المستفيدين. 15 كيلومتراً من الأنهار والمصارف في بانياس بمحافظة طرطوس تدخل مرحلة الجاهزية جهود ودعم مجلس المصدرين لفتح أسواق عالمية جديدة للمنتج السوري أعمال صيانة وتأهيل طريق حمص–السلمية تتواصل في موقع المشرفة بريف حمص رغم وفرة الإنتاج يواجه مزارعو الحمضيات في جسر الشغور صعوبات بالتسويق.. فما أبرز التحديات؟ شراكة اقتصادية تتسع بوتيرة متسارعة بين سوريا وتركيا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مشفى الرقة الوطني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم.. من البطولات المحلية إلى منصات التتويج الآسيوية القنيطرة… اعتداءات الاحتلال تخلف مآسي في البيوت ومخاطر بمصادر الرزق 3 نماذج.. كيف تتعامل الدول العربية مع تجنيس أبناء المواطنات؟ مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024 آخر الأخبار اقتصاد سوريا الذهب ينخفض 250 ليرة في السوق السورية رياضة أنتونيلي يتصدر التجارب الحرة الثانية لجائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1 تعليم التعليم العالي: عقود التفرغ بالجامعات الخاصة تخضع للقانون ولم ترد شكوى عن تجاوزات