انطلاق أعمال الاجتماع الـ 49 للجنة العربية الدائمة للبريد بمشاركة سوريا

القاهرة-سانا

انطلقت اليوم الخميس أعمال الاجتماع الـ 49 للجنة العربية الدائمة للبريد، بمشاركة سوريا بوفد برئاسة مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذه المشاركة تندرج ضمن رؤية المؤسسة لتطوير جودة الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالقدرات التشغيلية والتقنية، بما يضمن مواكبة أحدث المعايير العربية والدولية في العمل البريدي.



اللجنة العربية الدائمة للبريد هي لجنة فنية متخصصة تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وبدعم من جامعة الدول العربية، ومن أهدافها تنسيق السياسات والاستراتيجيات البريدية بين الدول العربية وتطوير الخدمات البريدية وتحسين جودتها وكفاءتها ومتابعة تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد البريدي العالمي، ودعم التحول الرقمي والخدمات البريدية الحديثة والتجارة الإلكترونية.

