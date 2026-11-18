نيودلهي-سانا‏

أبرمت ثلاث شركات نفط حكومية هندية اليوم الثلاثاء عقوداً مع شركات أرامكو ‏السعودية وشيفرون وتوتسا، الذراع التجارية لشركة توتال إنرجيز، وفيتول، لاستيراد ‏نحو 2.75 مليون طن متري من غاز البترول المسال الأمريكي خلال عام 2027.‏

ونقلت وكالة رويترز عن متعاملين ومصادر في الشركات قولهم: إن العقود تنص ‏على توريد شحنة واحدة شهرياً من كل من أرامكو السعودية وشيفرون، وشحنتين شهرياً ‏من شركة توتسا، على مدار عام 2027، على أساس التسليم للمشتري، إضافة إلى ‏شراء شحنة واحدة شهرياً من شركة فيتول على أساس التسليم على ظهر السفينة.‏

وتحمل الناقلات العملاقة عادةً نحو 46 ألف طن من غاز البترول المسال، وهو ‏مزيج من البروبان والبيوتان.‏

وكانت مؤسسة النفط الهندية وشركتا بهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم أعلنت في ‏أيلول الماضي طرح مناقصة لشراء أربع شحنات شهرياً من ناقلات الغاز العملاقة ‏على أساس التسليم للمشتري، وشحنة واحدة شهرياً على أساس التسليم على ظهر ‏السفينة من الولايات المتحدة.‏

وتأتي هذه العقود في إطار توجه الهند نحو تنويع مصادر إمداداتها من غاز البترول ‏المسال، وتعويض تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط نتيجة الحرب والتوترات ‏في مضيق هرمز، عبر زيادة الواردات الأمريكية، بالتزامن مع تشجيع المستهلكين على ‏التحول إلى استخدام الغاز الموزع عبر الأنابيب، ما أسهم في الحد من الطلب المحلي ‏على غاز البترول المسال.‏