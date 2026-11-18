نيودلهي-سانا
أبرمت ثلاث شركات نفط حكومية هندية اليوم الثلاثاء عقوداً مع شركات أرامكو السعودية وشيفرون وتوتسا، الذراع التجارية لشركة توتال إنرجيز، وفيتول، لاستيراد نحو 2.75 مليون طن متري من غاز البترول المسال الأمريكي خلال عام 2027.
ونقلت وكالة رويترز عن متعاملين ومصادر في الشركات قولهم: إن العقود تنص على توريد شحنة واحدة شهرياً من كل من أرامكو السعودية وشيفرون، وشحنتين شهرياً من شركة توتسا، على مدار عام 2027، على أساس التسليم للمشتري، إضافة إلى شراء شحنة واحدة شهرياً من شركة فيتول على أساس التسليم على ظهر السفينة.
وتحمل الناقلات العملاقة عادةً نحو 46 ألف طن من غاز البترول المسال، وهو مزيج من البروبان والبيوتان.
وكانت مؤسسة النفط الهندية وشركتا بهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم أعلنت في أيلول الماضي طرح مناقصة لشراء أربع شحنات شهرياً من ناقلات الغاز العملاقة على أساس التسليم للمشتري، وشحنة واحدة شهرياً على أساس التسليم على ظهر السفينة من الولايات المتحدة.
وتأتي هذه العقود في إطار توجه الهند نحو تنويع مصادر إمداداتها من غاز البترول المسال، وتعويض تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط نتيجة الحرب والتوترات في مضيق هرمز، عبر زيادة الواردات الأمريكية، بالتزامن مع تشجيع المستهلكين على التحول إلى استخدام الغاز الموزع عبر الأنابيب، ما أسهم في الحد من الطلب المحلي على غاز البترول المسال.