السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: سوريا تعود للمشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF)
بحث
بحث
sana-logo-mobile

سوريا تعود للمشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF)

بعد غياب 15عاماً سوريا تعود للمشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF)

بمشاركة 200 ولاية ومنظمة دولية، سوريا تعود للمشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF)

عضوا كونغرس: إلغاء “قانون قيصر” يفتح آفاقاً جديدة لسوريا ويضعها على طريق البناء
إدارة الهجرة والجوازات تنفي الشائعات حول فرض “كفيل” على الوافدين إلى سوريا من المغرب العربي
اتفاقية لدعم المشروعات الشبابية بدمشق وريفها بين هيئة تنمية المشروعات ومؤسسة منار
وزير الخارجية البيلاروسي يؤكد دعم بلاده لسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا
عدي الزعبي يوقع “أحجار اللعب” ويتحدث عن دور المثقف في سوريا الجديدة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك