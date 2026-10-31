سوريا تعود للمشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) تاريخ النشر: 2026/10/31 4:08 مساءً اخر تحديث: 2026/10/31 4:08 مساءً بمشاركة 200 ولاية ومنظمة دولية، سوريا تعود للمشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) عضوا كونغرس: إلغاء “قانون قيصر” يفتح آفاقاً جديدة لسوريا ويضعها على طريق البناء إدارة الهجرة والجوازات تنفي الشائعات حول فرض “كفيل” على الوافدين إلى سوريا من المغرب العربي اتفاقية لدعم المشروعات الشبابية بدمشق وريفها بين هيئة تنمية المشروعات ومؤسسة منار وزير الخارجية البيلاروسي يؤكد دعم بلاده لسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا عدي الزعبي يوقع “أحجار اللعب” ويتحدث عن دور المثقف في سوريا الجديدة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:سوريامجموعة العمل المالي (FATF) مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك فجوة تمويلية بقيمة 1.45 تريليون دولار تضع سوق الدين الأمريكي أمام اختبار صعب أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 الطاقة: استمرار تمرير 900 م³/ثا من سدود الفرات حتى 10 تشرين الثاني المقبل أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 بعد إعادة تأهيلها.. وضع 22 مركزاً صحياً في حماة بالخدمة أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 انقطاع طريق الرقة– تل أبيض جراء انهيار عبّارة مائية أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026