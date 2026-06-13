هيئة الطاقة الذرية السورية تؤكد ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بها من ‏مصادرها الرسمية

دمشق-سانا
أكدت هيئة الطاقة الذرية السورية أن جميع البيانات والمعلومات والتصريحات المرتبطة بعمل الهيئة وأنشطتها المختلفة تصدر بشكل حصري ورسمي عنها، وتنشر عبر قنواتها والمنصات الرسمية المعتمدة.
ودعت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت جميع وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والشبكات الإخبارية إلى الاعتماد المباشر عليها وعلى مكتبها الإعلامي بما يخص المعلومات والتصريحات والمداخلات، بوصفهما المصدر الوحيد لاستقاء المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة.
وشددت الهيئة على أن ذلك يأتي حرصاً على ضمان الدقة والموضوعية والمهنية في تداول الأخبار والمعلومات، وتجنب نشر أي معلومات خاطئة أو غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر غير رسمية.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص هيئة الطاقة الذرية السورية على تعزيز الشفافية، وضمان تداول المعلومات الدقيقة المتعلقة بعملها وأنشطتها العلمية والبحثية، ولا سيما في ظل الانتشار الواسع للأخبار والمعلومات عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الحد من تداول المعلومات غير الموثقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.