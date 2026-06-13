هيئة الطاقة الذرية السورية تؤكد ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بها من ‏مصادرها الرسمية

دمشق-سانا

أكدت هيئة الطاقة الذرية السورية أن جميع البيانات والمعلومات والتصريحات ‏المرتبطة بعمل الهيئة وأنشطتها ‏المختلفة تصدر بشكل حصري ورسمي ‏عنها، وتنشر عبر قنواتها والمنصات ‏الرسمية المعتمدة.‏

ودعت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت جميع وسائل الإعلام ‏والمؤسسات الصحفية والشبكات الإخبارية إلى الاعتماد المباشر عليها وعلى ‏مكتبها الإعلامي بما يخص المعلومات والتصريحات والمداخلات، بوصفهما ‏المصدر الوحيد لاستقاء المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة.‏

وشددت الهيئة على أن ذلك يأتي حرصاً على ضمان الدقة والموضوعية ‏والمهنية في تداول الأخبار والمعلومات، وتجنب نشر أي معلومات خاطئة أو ‏غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر غير رسمية.‏

وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص هيئة الطاقة الذرية السورية على ‏تعزيز الشفافية، وضمان تداول المعلومات الدقيقة المتعلقة بعملها وأنشطتها ‏العلمية والبحثية، ولا سيما في ظل الانتشار الواسع للأخبار والمعلومات عبر ‏المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الحد من تداول ‏المعلومات غير الموثقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.‏