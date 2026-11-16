وزارة الطوارئ تطلق مشروع إزالة الأنقاض التي خلّفها قصف النظام البائد في محافظة حمص وريفها تاريخ النشر: 2026/11/16 10:01 مساءً اخر تحديث: 2026/11/16 10:01 مساءً تهيئةً لعودة الأهالي وإعادة تأهيل البنية التحتية.. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تطلق مشروع إزالة الأنقاض التي خلّفها قصف النظام البائد في محافظة حمص وريفها. حافلات مطار دمشق الدولي تسهّل تنقّل المسافرين من وإلى المطار بتكلفة مخفّضة ورشة في حمص حول التعليمات الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي النحاتة ميسون الحبل تفتتح فعاليات الأسبوع الثقافي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بحمص عشر سيارات رقابة تموينية جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحمص معرض فني ومحاضرات علمية في افتتاح الأسبوع الثقافي الطبي بكلية العلوم الصحية في حمص صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إزالة الأنقاضحمص مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال شؤون المرأة آخر الأخبار اقتصاد تراجع تكاليف شحن النفط بالناقلات العملاقة 64 بالمئة منذ تشرين الأول الماضي 5 صور مشروع بيئي يعزز الزراعة المستدامة إنتاج السماد العضوي باستخدام ديدان الأرض في ريف إدلب انفوغراف المصارع السوري كمال عمر سميع يحرز الميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم للناشئين في المصارعة