الإثنين 16 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزارة الطوارئ تطلق مشروع إزالة الأنقاض التي خلّفها قصف النظام البائد في محافظة حمص وريفها
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزارة الطوارئ تطلق مشروع إزالة الأنقاض التي خلّفها قصف النظام البائد في محافظة حمص وريفها

ابداعي حمص وزارة الطوارئ تطلق مشروع إزالة الأنقاض التي خلّفها قصف النظام البائد في محافظة حمص وريفها

تهيئةً لعودة الأهالي وإعادة تأهيل البنية التحتية.. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تطلق مشروع إزالة الأنقاض التي خلّفها قصف النظام البائد في محافظة حمص وريفها.

حافلات مطار دمشق الدولي تسهّل تنقّل المسافرين من وإلى المطار بتكلفة مخفّضة
ورشة في حمص حول التعليمات الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي
النحاتة ميسون الحبل تفتتح فعاليات الأسبوع الثقافي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بحمص
عشر سيارات رقابة تموينية جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحمص
معرض فني ومحاضرات علمية في افتتاح الأسبوع الثقافي الطبي بكلية العلوم الصحية في حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار