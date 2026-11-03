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وزارة الإدارة المحلية والبيئة توقع مذكرة لتطوير ورقمنة السجلات العقارية في سوريا

01 6 وزارة الإدارة المحلية والبيئة توقع مذكرة لتطوير ورقمنة السجلات العقارية في سوريا
02 4 وزارة الإدارة المحلية والبيئة توقع مذكرة لتطوير ورقمنة السجلات العقارية في سوريا

من الأرشيف الورقي إلى منظومة عقارية رقمية.. مذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وشركة “كرييتف أسوشيتس إنترناشونال”، بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية، لرقمنة السجلات العقارية في سوريا.

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