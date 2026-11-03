وزارة الإدارة المحلية والبيئة توقع مذكرة لتطوير ورقمنة السجلات العقارية في سوريا تاريخ النشر: 2026/11/03 4:23 مساءً اخر تحديث: 2026/11/03 4:23 مساءً من الأرشيف الورقي إلى منظومة عقارية رقمية.. مذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وشركة “كرييتف أسوشيتس إنترناشونال”، بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية، لرقمنة السجلات العقارية في سوريا. حركة تجارية نشطة سجلها مرفأ اللاذقية خلال 9 أشهر مع استقبال 532 سفينة نحو 1000 خدمة صحية مجانية عبر العيادة المتنقلة في ريف طرطوس عوامل متداخلة تؤدي لزيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الحالية 160 كيلومتراً من مجاري نهري بردى والأعوج وفروعهما الرئيسية استهدفتها أعمال التعزيل فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في الرقة يبدأ أعمال صيانة طريق الرقة – تل أبيض صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات مجلس التعليم العالي يصدر قراراً بإحداث درجتي ماجستير جديدتين في جامعة الفرات بدير الزور مدير إدارة التعاون الدولي يبحث في القنيطرة الاحتياجات التنموية وتعزيز الدعم لها الأمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية في ريفي دير الزور والرقة كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين آخر الأخبار انفوغراف وزارة الإدارة المحلية والبيئة توقع مذكرة لتطوير ورقمنة السجلات العقارية في سوريا تقاريراقتصاددولي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. أعباء المعيشة وتداعيات الحرب في حسابات الناخبين انفوغراف 3677 شجرة زُرعت في اليوم الأول من فعاليات يوم البيئة الوطني بمحافظة حلب