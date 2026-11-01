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تعرف على توزع المحطات المناخية ودورها في ترشيد مياه الري ودعم الزراعة

01 3 تعرف على توزع المحطات المناخية ودورها في ترشيد مياه الري ودعم الزراعة
photo 2 2026 11 01 16 30 49 تعرف على توزع المحطات المناخية ودورها في ترشيد مياه الري ودعم الزراعة
photo 3 2026 11 01 16 30 49 تعرف على توزع المحطات المناخية ودورها في ترشيد مياه الري ودعم الزراعة
photo 4 2026 11 01 16 30 49 تعرف على توزع المحطات المناخية ودورها في ترشيد مياه الري ودعم الزراعة

تعرف على توزع المحطات المناخية ودورها في ترشيد مياه الري ودعم الزراعة.

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