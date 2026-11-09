الحركة العمرانية في القنيطرة تشهد نشاطاً متزايداً

رغم تحديات البناء والإنتاج.. تشهد الحركة العمرانية في القنيطرة نشاطاً متزايداً، وتضم المحافظة 77 مخططاً تنظيمياً، منها 68 داخلها و9 في التجمعات السكنية بريف دمشق.