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الحركة العمرانية في القنيطرة تشهد نشاطاً متزايداً

photo 2026 11 09 18 27 01 الحركة العمرانية في القنيطرة تشهد نشاطاً متزايداً

رغم تحديات البناء والإنتاج.. تشهد الحركة العمرانية في القنيطرة نشاطاً متزايداً، وتضم المحافظة 77 مخططاً تنظيمياً، منها 68 داخلها و9 في التجمعات السكنية بريف دمشق.

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