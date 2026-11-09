الحركة العمرانية في القنيطرة تشهد نشاطاً متزايداً تاريخ النشر: 2026/11/09 7:47 مساءً اخر تحديث: 2026/11/09 7:47 مساءً رغم تحديات البناء والإنتاج.. تشهد الحركة العمرانية في القنيطرة نشاطاً متزايداً، وتضم المحافظة 77 مخططاً تنظيمياً، منها 68 داخلها و9 في التجمعات السكنية بريف دمشق. نحو سوريا بلا أنقاض بحلول منتصف 2028.. مع توسع مشاريع إعادة تدوير الأنقاض من القطاف إلى التخزين.. خطوات أساسية للحفاظ على جودة زيت الزيتون جامعة دمشق تسمح لطلاب فرع السويداء بالدوام في كلياتها بدمشق ودرعا والقنيطرة بالأرقام.. أبرز إنجازات إدارات وزارة الداخلية الأمنية والخدمية خلال شهر أيلول قوات الاحتلال تتوغّل على طريق يربط عدة قرى في ريف القنيطرة الجنوبي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحركة العمرانيةالقنيطرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية آخر الأخبار انفوغراف مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين تسهم في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات محلياتالمحافظاتدرعا للعام الثاني.. الاحتلال يحرم أهالي معرية في ريف درعا من استثمار أراضيهم انفوغراف الحركة العمرانية في القنيطرة تشهد نشاطاً متزايداً