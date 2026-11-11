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تقنيات طبية حديثة تدخل الخدمة في مشفى العيون الجراحي بحمص

photo 1 2026 11 11 23 50 59 تقنيات طبية حديثة تدخل الخدمة في مشفى العيون الجراحي بحمص
photo 2 2026 11 11 23 50 59 تقنيات طبية حديثة تدخل الخدمة في مشفى العيون الجراحي بحمص

بدعم من جمعية أطباء العيون السوريين في المغترب.. تقنيات طبية حديثة تدخل الخدمة في مشفى العيون الجراحي بحمص لتعزيز خدمات علاج أمراض العيون المجانية بالكامل.

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