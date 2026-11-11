تقنيات طبية حديثة تدخل الخدمة في مشفى العيون الجراحي بحمص تاريخ النشر: 2026/11/11 11:54 مساءً اخر تحديث: 2026/11/11 11:54 مساءً بدعم من جمعية أطباء العيون السوريين في المغترب.. تقنيات طبية حديثة تدخل الخدمة في مشفى العيون الجراحي بحمص لتعزيز خدمات علاج أمراض العيون المجانية بالكامل. تربية حمص تبدأ المقابلات الشفوية للناجحين في مسابقة الوظائف الإدارية لغة الحجر.. ماذا تخبرنا منحوتات متحف حمص عن تاريخ المنطقة؟ محاضرة في حمص تستعرض جماليات الفن الإسلامي وآفاق تطوره ضمن أسبوع الخط العربي ورشات تدريبية في حمص لتعزيز الابتكار وتأهيل الشباب لسوق العمل السورية للحبوب تتيح لمزارعي الحسكة شحن القمح إلى حمص ودمشق مع تغطية أجور النقل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جمعية أطباء العيون السوريين في المغتربحمصمشفى العيون الجراحي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الموبيليا في ريف دمشق.. خبرات متجذرة تبحث عن طريق العودة إلى الأسواق وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب آخر الأخبار اقتصاد سوريا المالية والبنك الإسلامي يبحثان دعم تعافي سوريا بمشاركة 40 منظمة دولية طرطوساقتصاد سوريا مزارعو وتجار الحمضيات في طرطوس: قرار وقف استيراد البرتقال يُسهم بدعم المنتج المحلي سوريا والعالممحليات وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا