كاميرا مع كل مراقب تمويني.. تجربة جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحماة تاريخ النشر: 2026/10/26 7:13 مساءً اخر تحديث: 2026/10/26 8:50 مساءً كاميرا مع كل مراقب تمويني تسجّل جولته.. تجربة جديدة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة لتعزيز الشفافية وموثوقية العمل الرقابي. وزارة الأشغال العامة والإسكان توضح أبرز ما تم تداوله حول ملف الأراضي المستملكة لقطات من مهرجان ربيع حماة 2026 في يومه الثاني وفاة شخص وإصابة اثنين بحادث سير بحماة وفاة طفل وإصابة اثنين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في حلفايا بريف حماة قبة متنقلة تحاكي السماء.. بوابة نحو علوم الفضاء في معرض تكسبو 2026 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 أهالي درعا يشيعون رياض الكراد الذي قضى جراء الغارات الجوية الأردنية أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الصين وإندونيسيا تجريان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 8 من تشييع ضحايا الغارات الجوية الأردنية في بلدة الطف بريف درعا بمشاركة شعبية واسعة أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 البابا: وزارة الداخلية تواصل العمل للوقوف على ملابسات قصف الأردن مناطق بدرعا أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026