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كاميرا مع كل مراقب تمويني.. تجربة جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحماة

موقع كاميرا مع كل مراقب تمويني.. تجربة جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحماة
photo 2 2026 10 26 19 09 44 كاميرا مع كل مراقب تمويني.. تجربة جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحماة

كاميرا مع كل مراقب تمويني تسجّل جولته.. تجربة جديدة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة لتعزيز الشفافية وموثوقية العمل الرقابي.

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