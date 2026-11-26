لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الخميس، تلقيها بلاغاً عن وقوع انفجار بالقرب من ناقلة نفط على بعد 50 ميلاً بحرياً غرب مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الهيئة في بيان: إن ربان الناقلة أفاد بوقوع انفجار ناجم عن مقذوف مجهول بالقرب منها، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تسجل أي أضرار في الناقلة أو تأثيرات بيئية.
ودعت الهيئة السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.
وتشهد منطقة مضيق هرمز، والخليج العربي عموماً، تصاعداً في التوترات الأمنية على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية عبر الممر البحري الحيوي.