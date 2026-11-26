لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) اليوم الخميس، تلقيها بلاغاً عن وقوع انفجار بالقرب من ناقلة ‏نفط على بعد 50 ميلاً بحرياً غرب مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.‏

وقالت الهيئة في بيان: إن ربان الناقلة أفاد بوقوع انفجار ناجم عن مقذوف مجهول بالقرب منها، مشيرة إلى أن جميع أفراد ‏الطاقم بخير، ولم تسجل أي أضرار في الناقلة أو تأثيرات بيئية.‏

ودعت الهيئة السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.‏

وتشهد منطقة مضيق هرمز، والخليج العربي عموماً، تصاعداً في التوترات الأمنية على خلفية الحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية- الإيرانية، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية عبر الممر البحري ‏الحيوي.‏