ما هي أبعاد انضمام سوريا لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد؟ تاريخ النشر: 2026/10/24 3:57 مساءً اخر تحديث: 2026/10/24 3:57 مساءً بعد توقيع سوريا على حزمة من معاهدات منظمة التعاون الإسلامي، ما هي أبعاد انضمام سوريا لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد؟ %8.2 نسبة ارتفاع سجلتها حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر آب تجربة “الكيسين” لفرز النفايات في دمشق التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لبرامج بناء القدرات والعدالة الانتقالية في سوريا 200 أسرة فلاحية في قرية الوسعة بريف دير الزور تستفيد من مشروع تأهيل منظومة الري تنفيذ الوصلة الأخيرة من خط الغاز العربي الممتد بين الأردن وتركيا مروراً بسوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفسادمنظمة التعاون الإسلامي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في المنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 كيف تؤثر طريقة الطهي في القيمة الغذائية للبازلاء؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026