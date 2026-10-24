الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: ما هي أبعاد انضمام سوريا لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد؟
بحث
بحث
sana-logo-mobile

ما هي أبعاد انضمام سوريا لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد؟

photo 1 2026 10 24 15 53 46 ما هي أبعاد انضمام سوريا لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد؟
photo 2 2026 10 24 15 53 46 ما هي أبعاد انضمام سوريا لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد؟

بعد توقيع سوريا على حزمة من معاهدات منظمة التعاون الإسلامي، ما هي أبعاد انضمام سوريا لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد؟

%8.2 نسبة ارتفاع سجلتها حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر آب
تجربة “الكيسين” لفرز النفايات في دمشق
التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لبرامج بناء القدرات والعدالة ‏الانتقالية في سوريا
200 أسرة فلاحية في قرية الوسعة بريف دير الزور تستفيد من مشروع تأهيل منظومة الري
تنفيذ الوصلة الأخيرة من خط الغاز العربي الممتد بين الأردن وتركيا مروراً بسوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك