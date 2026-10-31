22 اعتداء منذ بداية 2026 على خطوط الطاقة.. ما هي الخسائر والتداعيات؟ تاريخ النشر: 2026/10/31 3:16 مساءً اخر تحديث: 2026/10/31 3:16 مساءً 22 اعتداء منذ بداية 2026 على خطوط الطاقة.. ما هي الخسائر والتداعيات؟ شراكة اقتصادية تتسع بوتيرة متسارعة بين سوريا وتركيا 6,947 استجابة للدفاع المدني السوري خلال أيلول 2026 ارتفاع منسوب الفرات بالرقة يثير مخاوف أهالي حويجة كدرو وفرق الإنقاذ ترفع جاهزيتها من 1400 إلى نحو 4000 مستفيد شهرياً.. توسعٌ طبي في مجمع التكافل المجتمعي في زملكا اتفاقية لتخفيض تكاليف العلاج للسوريين في سلطنة عُمان صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الاعتداءات على خطوط الطاقة السوريةوزارة الطاقة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على الحدود السورية العراقية أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 إغلاق أكثر من 40 محطة مترو في باريس تحسباً من احتجاجات مرتقبة أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 فجوة تمويلية بقيمة 1.45 تريليون دولار تضع سوق الدين الأمريكي أمام اختبار صعب أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 الطاقة: استمرار تمرير 900 م³/ثا من سدود الفرات حتى 10 تشرين الثاني المقبل أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026