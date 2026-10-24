تجربة “الكيسين” لفرز النفايات في دمشق

تسعى مديرية البيئة في دمشق إلى تعميم تجربة “الكيسين” تدريجياً على جميع أحياء المدينة، لتعزيز النظافة العامة وحماية البيئة، ‏وتحويل النفايات إلى مورد اقتصادي مستدام.