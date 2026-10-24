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تجربة “الكيسين” لفرز النفايات في دمشق

تجربة الكيسين لفرز النفايات في دمشق Removed 1 تجربة "الكيسين" لفرز النفايات في دمشق

تسعى مديرية البيئة في دمشق إلى تعميم تجربة “الكيسين” تدريجياً على جميع أحياء المدينة، لتعزيز النظافة العامة وحماية البيئة، ‏وتحويل النفايات إلى مورد اقتصادي مستدام.

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