تجربة “الكيسين” لفرز النفايات في دمشق تاريخ النشر: 2026/10/24 6:14 مساءً اخر تحديث: 2026/10/24 6:14 مساءً تسعى مديرية البيئة في دمشق إلى تعميم تجربة “الكيسين” تدريجياً على جميع أحياء المدينة، لتعزيز النظافة العامة وحماية البيئة، وتحويل النفايات إلى مورد اقتصادي مستدام. من الشيخ إمام إلى عبد الوهاب الملا.. الفن الملتزم يستعيد صوته في دمشق 5 وفيات و22 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا هيئة الطاقة الذرية تدعو الجهات المستخدمة للمصادر المشعة إلى استصدار التراخيص اللازمة الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 21 من كانون الأول 2025 وزارة الأشغال العامة والإسكان تعتمد النسخة النهائية لتقرير حالة الإسكان في سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقمديرية البيئة في دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في المنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 كيف تؤثر طريقة الطهي في القيمة الغذائية للبازلاء؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026