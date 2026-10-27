قريباً.. بوابة الإعلام منصة تجمع الخدمات الإعلامية ضمن منصة رقمية موحّدة، في إطار جهود وزارة الإعلام لتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير بيئة العمل الإعلامي في سوريا.