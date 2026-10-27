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قريباً.. بوابة الإعلام منصة تجمع الخدمات الإعلامية ضمن منصة رقمية موحّدة

بوابة الاعلام قريباً.. بوابة الإعلام منصة تجمع الخدمات الإعلامية ضمن منصة رقمية موحّدة

قريباً.. بوابة الإعلام منصة تجمع الخدمات الإعلامية ضمن منصة رقمية موحّدة، في إطار جهود وزارة الإعلام لتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير بيئة العمل الإعلامي في سوريا.

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