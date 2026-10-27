قريباً.. بوابة الإعلام منصة تجمع الخدمات الإعلامية ضمن منصة رقمية موحّدة تاريخ النشر: 2026/10/27 10:16 مساءً اخر تحديث: 2026/10/27 10:16 مساءً قريباً.. بوابة الإعلام منصة تجمع الخدمات الإعلامية ضمن منصة رقمية موحّدة، في إطار جهود وزارة الإعلام لتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير بيئة العمل الإعلامي في سوريا. ما هي أبعاد انضمام سوريا لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد؟ تواصل أعمال مشروع “فجر الفرات” في دير الزور لترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها النفط والغاز في سوريا.. أرقام ترسم ملامح التعافي 4 مسارات لمعالجة الأزمة السكنية تستهدف وزارة الأشغال من خلالها خفض العجز السكني ثانوية دوما الأولى للبنات تعود إلى الخدمة التعليمية بعد تأهيل مرافقها صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:بوابة الإعلامتطوير بيئة العمل الإعلاميمنصة تجمع الخدمات الإعلامية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك انطلاق فعاليات “المنتدى الألماني–السوري للتعاون في التعليم العالي” أكتوبر 28, 2026 أكتوبر 28, 2026 السويسري فافرينكا يودّع ملاعب التنس بعد مسيرة امتدت 24 عاماً أكتوبر 28, 2026 أكتوبر 28, 2026 هيئة المنافذ: عودة حركة المسافرين عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن لطبيعتها اليوم أكتوبر 28, 2026 أكتوبر 28, 2026 بسبب خوليان ألفاريز.. الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة بـ 602 يورو أكتوبر 28, 2026 أكتوبر 28, 2026