وزارة الطاقة ومنظمة “وورلد فيجن ” تبحثان أولويات تعافي قطاع المياه في ‌‏سوريا

دمشق-سانا
بحث معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد مع ممثلي من منظمة “وورلد فيجن”، بحضور مديرة البرامج القطرية للمنظمة لورين ماريوت، واقع المياه والصرف الصحي واحتياجاته الأساسية وأولويات المرحلة القادمة، بما يسهم بدعم مسار تعافي هذا القطاع في سوريا.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن أبو زيد أكد خلال الاجتماع أن قطاع المياه والصرف الصحي يمثل أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالصحة العامة والاستقرار والتنمية، وأن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستدامة الفنية والمالية للخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أبو زيد أن أولويات الوزارة لتعافي القطاع تتمثل في أربعة محاور تشمل:
• إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتأهيل محطات ضخ مياه الشرب والآبار والمنشآت المائية المتضررة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شبكات نقل وتوزيع المياه وتقليل الفاقد، وتطوير شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وفق الاحتياجات الفعلية للمناطق.
• تحسين كفاءة التشغيل والطاقة من خلال دعم التحول نحو أنظمة تشغيل أكثر كفاءة واعتماد حلول الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية لمحطات الضخ، وتطوير أنظمة التحكم والمراقبة “SCADA” لتحسين إدارة المحطات والشبكات، وأيضاً خفض تكاليف التشغيل وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
• التحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد المائية، وذلك من خلال إنشاء قواعد بيانات وطنية لشبكات المياه والصرف الصحي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ”GIS”، واعتماد النمذجة الهيدروليكية للشبكات، لتحسين التخطيط واتخاذ القرار، والتوسع في العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطلب على المياه.
• بناء القدرات وتطوير المؤسسات من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل للكوادر الفنية والهندسية، وتطوير أنظمة إدارة الأصول والصيانة الوقائية، إضافة لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتوجيه الدعم نحو مشروعات ذات أثر مستدام، تساهم في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة القطاع بكفاءة.
حضر الاجتماع مدير إدارة تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة مبيض، ومستشار المياه والإصحاح في المنظمة محمد الطويل، ومدير مكتب المنظمة بدمشق حسن بنيان.
وورلد فيجن منظمة إغاثية وتنموية عالمية تأسست عام 1950. تكرّس جهودها لمساعدة الأطفال والأسر والمجتمعات الضعيفة حول العالم من خلال برامج تركز على التعليم، الصحة، المياه، والأمن الغذائي.
وكان معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد بحث أول أمس الثلاثاء مع وفد من منظمة “أوكسفام”، عمل الوزارة لجهة إعادة تأهيل محطات مياه الشرب في المدن والبلدات والقرى التي تضررت بسبب الحرب، إضافة إلى صيانة شبكات النقل الرئيسة والفرعية وتأهيلها، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم.