وزارة الطاقة ومنظمة “وورلد فيجن ” تبحثان أولويات تعافي قطاع المياه في ‌‏سوريا

دمشق-سانا ‏

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد مع ممثلي ‏من ‏منظمة “وورلد فيجن”، بحضور مديرة البرامج القطرية للمنظمة لورين ‏ماريوت، ‏واقع المياه والصرف الصحي واحتياجاته الأساسية وأولويات ‏المرحلة القادمة، بما ‏يسهم بدعم مسار تعافي هذا القطاع في سوريا.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن أبو زيد أكد ‏خلال ‏الاجتماع أن قطاع المياه والصرف الصحي يمثل أحد القطاعات ‏الحيوية المرتبطة ‏بالصحة العامة والاستقرار والتنمية، وأن الوزارة تعمل ‏وفق رؤية متكاملة تهدف ‏إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، ورفع كفاءة ‏التشغيل، وتعزيز الاستدامة الفنية ‏والمالية للخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وأوضح أبو زيد أن أولويات الوزارة لتعافي القطاع تتمثل في أربعة محاور ‏تشمل: ‏

‏• إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتأهيل محطات ضخ ‏مياه ‏الشرب والآبار والمنشآت المائية المتضررة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ‏شبكات نقل ‏وتوزيع المياه وتقليل الفاقد، وتطوير شبكات الصرف الصحي ‏ومحطات المعالجة ‏وفق الاحتياجات الفعلية للمناطق.‏

‏• تحسين كفاءة التشغيل والطاقة من خلال دعم التحول نحو أنظمة تشغيل ‏أكثر ‏كفاءة واعتماد حلول الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية لمحطات ‏الضخ، ‏وتطوير أنظمة التحكم والمراقبة “‏SCADA‏” لتحسين إدارة المحطات ‏والشبكات، ‏وأيضاً خفض تكاليف التشغيل وضمان استمرارية تقديم الخدمة.‏

‏• التحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد المائية، وذلك من خلال إنشاء ‏قواعد ‏بيانات وطنية لشبكات المياه والصرف الصحي باستخدام نظم ‏المعلومات الجغرافية ‌‏”‏GIS‏”، واعتماد النمذجة الهيدروليكية للشبكات، ‏لتحسين التخطيط واتخاذ القرار، ‏والتوسع في العدادات الذكية وأنظمة إدارة ‏الطلب على المياه.‏

‏• بناء القدرات وتطوير المؤسسات من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل ‏للكوادر ‏الفنية والهندسية، وتطوير أنظمة إدارة الأصول والصيانة الوقائية، ‏إضافة لتعزيز ‏الشراكة مع المنظمات الدولية في نقل الخبرات والتقنيات ‏الحديثة.‏

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتوجيه الدعم نحو مشروعات ‏ذات ‏أثر مستدام، تساهم في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، ‏وتعزيز قدرة ‏المؤسسات على إدارة القطاع بكفاءة.‏

حضر الاجتماع مدير إدارة تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة ‏مبيض، ‏ومستشار المياه والإصحاح في المنظمة محمد الطويل، ومدير مكتب ‏المنظمة ‏بدمشق حسن بنيان. ‏

وورلد فيجن منظمة إغاثية وتنموية ‏عالمية تأسست عام 1950. تكرّس ‏جهودها لمساعدة ‏الأطفال والأسر والمجتمعات الضعيفة حول العالم من خلال ‏برامج تركز على التعليم، ‏الصحة، المياه، والأمن الغذائي.‏

وكان معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد بحث أول ‏أمس ‏الثلاثاء مع وفد من منظمة “أوكسفام”، عمل الوزارة لجهة إعادة تأهيل ‏محطات مياه ‏الشرب في المدن والبلدات والقرى التي تضررت بسبب ‏الحرب، إضافة إلى صيانة ‏شبكات النقل الرئيسة والفرعية وتأهيلها، بما ‏يسهم في تحسين الخدمات الأساسية، ‏وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي ‏إلى مناطقهم.‏