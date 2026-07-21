وزارة الطاقة تبحث مع الصليب الأحمر والهلال السوري تسريع مشروعات المياه والكهرباء ذات الأولوية

دمشق-سانا



بحث معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، مع وفدين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، تعزيز التعاون الفني في مشروعات المياه والكهرباء وتسريع تنفيذ ذات الأولوية منها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع استعرض سير المشروعات المشتركة في قطاعي المياه والكهرباء، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل محطة علوك لضخ المياه في محافظة الحسكة، إضافة إلى مناقشة استراتيجية عام 2027، والمشروعات التي يجري تنفيذها حالياً.



وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً مشروعات إعادة تأهيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات منها محطة تحويل بسيدا في إدلب، ومحطة تحويل الفيجة بريف دمشق، ومحطات تحويل الدرباسية والقامشلي الشمالية والبواب في محافظة الحسكة.



وكان معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد بحث في التاسع من الشهر الحالي مع ممثلي ‏منظمة “وورلد فيجن”، بحضور مديرة البرامج القطرية للمنظمة لورين ‏ماريوت، ‏واقع المياه والصرف الصحي واحتياجاته الأساسية وأولويات ‏المرحلة القادمة، بما ‏يسهم بدعم مسار تعافي هذا القطاع في سوريا.‏