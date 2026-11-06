الحرارة أدنى من معدلاتها في عموم سوريا وأمطار غزيرة في بعض المناطق  ‏

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة اليوم الجمعة انخفاضها التدريجي، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في مختلف المناطق السورية، بفعل منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً يؤثر على البلاد حتى يوم الأحد القادم.
الطقس نهاراً
بين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون غائماً بشكلٍ عام، يتحول إلى غائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصةً في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وأجزاء من المنطقة الوسطى والجزيرة.
الطقس ليلاً
خلال الليل يكون الجو بارداً، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
الرياح والبحر
تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وشرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الجنوبية والمرتفعات الجبلية وأجزاء من الجزيرة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|9/21
|ريف دمشق-القلمون
|5/16
|القنيطرة
|10/16
|درعا
|10/22
|السويداء
|11/20
|حمص
|12/22
|حماة
|15/22
|اللاذقية
|17/21
|طرطوس
|18/21
|حلب
|18/21
|إدلب
|13/17
|دير الزور
|12/24
|الرقة
|10/21
|الحسكة
|15/20