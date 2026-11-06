الحرارة أدنى من معدلاتها في عموم سوريا وأمطار غزيرة في بعض المناطق  ‏

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم الجمعة انخفاضها التدريجي، لتصبح أدنى من معدلاتها ‏السنوية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في مختلف المناطق السورية، بفعل منخفض جوي ‏مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً يؤثر على البلاد حتى يوم الأحد القادم.‏

الطقس نهاراً

بين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون غائماً بشكلٍ عام، ‏يتحول إلى غائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف ‏الرعدية، وخاصةً في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وأجزاء من المنطقة الوسطى ‏والجزيرة.‏

الطقس ليلاً

خلال الليل يكون الجو بارداً، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب ‏في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ‏

الرياح والبحر

تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وشرقية إلى ‏شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها ‌‏45 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الجنوبية والمرتفعات الجبلية وأجزاء من الجزيرة، ‏ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏