الجمعة 6 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الحرارة أدنى من معدلاتها في عموم سوريا وأمطار غزيرة في بعض المناطق  ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الحرارة أدنى من معدلاتها في عموم سوريا وأمطار غزيرة في بعض المناطق  ‏

photo 2 2026 11 06 08 44 59 Copy الحرارة أدنى من معدلاتها في عموم سوريا وأمطار غزيرة في بعض المناطق  ‏
تشكل الغيوم في سماء ريف طرطوس-سانا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم الجمعة انخفاضها التدريجي، لتصبح أدنى من معدلاتها ‏السنوية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في مختلف المناطق السورية، بفعل منخفض جوي ‏مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً يؤثر على البلاد حتى يوم الأحد القادم.‏

الطقس نهاراً

بين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون غائماً بشكلٍ عام، ‏يتحول إلى غائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف ‏الرعدية، وخاصةً في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وأجزاء من المنطقة الوسطى ‏والجزيرة.‏

الطقس ليلاً

خلال الليل يكون الجو بارداً، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب ‏في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ‏

الرياح والبحر

تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وشرقية إلى ‏شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها ‌‏45 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الجنوبية والمرتفعات الجبلية وأجزاء من الجزيرة، ‏ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق9/21   ‏
ريف دمشق-القلمون5/16    ‏
القنيطرة10/16‏
درعا10/22
السويداء11/20
حمص12/22
حماة15/22
اللاذقية17/21
طرطوس18/21
حلب18/21
إدلب13/17
دير الزور12/24
الرقة10/21
الحسكة15/20

مديرية التجارة الداخلية بحلب تعرّف بآلية عملها لحماية المستهلك
الطيران المدني: حل 88 شكوى من أصل 122 منذ إطلاق منصة الشكاوى
معاون وزير الطوارئ والكوارث لـ سانا: مسودة الخطة الوطنية للاستجابة ‏ونظام الإنذار المبكر سيكونان جاهزين منتصف الشهر القادم
محاضرة حول دور نمذجة البناء في تطوير مشاريع المدن الذكية
وزير الأوقاف يفتتح مركز “خُذ بيدي” لرعاية وتأهيل أطفال طيف التوحد بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار