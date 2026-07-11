محاضرة دعوية بحمص تسلط الضوء على كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم

حمص-سانا

ركزت المحاضرة التي نظمتها دائرة شؤون المساجد في مديرية أوقاف حمص مساء اليوم الجمعة، في جامع شمسي باشا بمدينة حمص على كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم، وذلك ضمن سلسلة الدروس الدعوية الدورية التي تقيمها المديرية، بهدف تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإيمانية والسلوكية لدى رواد المساجد.

وأوضح المحاضر محمد جبر في تصريح لمراسل سانا، أن كتاب مدارج السالكين يعد من أبرز المؤلفات التي تعنى بأعمال القلوب وتهذيب النفس، مبيناً أن الدروس الخاصة به مستمرة منذ أكثر من عام بشكل أسبوعي، لما يحمله من معانٍ تربوية وإيمانية تسهم في الارتقاء بالإنسان في مدارج العبودية والسير إلى الله.

وأشار جبر إلى أن الكتاب يتناول مجموعة من المقامات الإيمانية، منها التذكر والتفكر والخشوع والورع والإحسان والتقوى والتوبة، موضحاً أن محاضرة اليوم ركزت على منزلة الرجاء، وما تتضمنه من معانٍ وأبعاد تربوية، في إطار التسلسل المنهجي الذي يعرضه الكتاب في بناء الشخصية الإيمانية.

وأكد أن الهدف من هذه اللقاءات يتمثل في تقريب مضامين الكتاب إلى الناس بأسلوب مبسط، وإتاحة الفرصة للاستفادة من كنوزه العلمية والتربوية، بما ينعكس إيجاباً على سلوك الفرد والمجتمع.

من جهته، بين عاصم بترا أحد الحضور، أن هذه الدروس تمثل حاجة لكل مسلم يسعى إلى تزكية نفسه وتعزيز صلته بالله تعالى، لافتاً إلى أن حضورها يسهم في زيادة العلم الشرعي وتحويل المعارف الإيمانية إلى سلوك عملي، إلى جانب التعرف بصورة أعمق إلى كتاب الإمام ابن القيم وما يتضمنه من دروس في السير إلى الله.

وتواصل مديرية أوقاف حمص تنفيذ برنامجها الدعوي والعلمي في عدد من مساجد المحافظة، من خلال محاضرات ودروس دورية، تتناول مختلف القضايا الشرعية والتربوية.