الدفاع المدني يفتح الطرقات في بلدة الكبر بريف دير الزور بعد محاصرتها بالسيول

دير الزور-سانا‏

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استجابت فرق الدفاع المدني في دير الزور لمناشدة أهالي بلدة الكبر بريف دير الزور ‏الشرقي، عقب السيول التي اجتاحت البلدة جراء الهطولات المطرية الغزيرة، حيث ‏عملت على فتح الطرق المتضررة ومساعدة الأهالي على الوصول إلى منازلهم، وسط ‏مطالبات بإيجاد حل جذري لمشكلة تجمّع مياه الأمطار التي تتكرر كل شتاء.‏

وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور عبد ‏الله خلف، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الفرق تنفذ ضمن خطة الاستجابة ‏الطارئة التي أطلقتها المديرية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية خلال الأيام الماضية، ‏أعمالها في البلدة بالتعاون مع الهلال الأحمر وإشراف المحافظة، وشملت فرش بقايا ‏في بعض المنازل المتضررة، التي بلغ عددها 20 منزلاً تعرضت لأضرار كلية ‏وحاصرتها المياه، إضافة إلى نحو 100 منزل تضررت جزئياً.‏

وأضاف خلف، أن الفرق نفذت أمس أعمال تدعيم لطريق حيوي يؤدي إلى أحد أحياء ‏البلدة، لتسهيل حركة الأهالي وتمكينهم من الدخول والخروج منه.‏

وبيّن المواطن مظفر الجرجب، أن البلدة شهدت خلال اليومين الماضيين فيضانات ‏وسيولاً غمرت مساحات واسعة من المنازل، ما أدى إلى تهدم بعضها وتصدع أخرى، ‏واضطرار عدد من السكان إلى النزوح بعد وصول المياه إلى ارتفاع نحو ‏مترين، مطالباً بإيجاد حل دائم يحمي البلدة من تكرار هذه المعاناة مع حلول فصل ‏الشتاء.

بدوره، دعا المواطن عبد فاضل إلى إنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار ونقلها إلى ‏سد الفرات، بما يمنع تجمعها بين المنازل وفي ساحات البلدة، ويحد من الأضرار التي ‏تلحق بالسكان وممتلكاتهم مع كل موسم مطري.‏

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وشهدت محافظة دير الزور خلال اليومين الماضيين هطولات مطرية غزيرة، ترافقت ‏مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما تسبب بتشكل فيضانات وسيول ‏وجريان الأودية، وانقطاع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.‏