الدفاع المدني يفتح الطرقات في بلدة الكبر بريف دير الزور بعد محاصرتها بالسيول

دير الزور-سانا
استجابت فرق الدفاع المدني في دير الزور لمناشدة أهالي بلدة الكبر بريف دير الزور الشرقي، عقب السيول التي اجتاحت البلدة جراء الهطولات المطرية الغزيرة، حيث عملت على فتح الطرق المتضررة ومساعدة الأهالي على الوصول إلى منازلهم، وسط مطالبات بإيجاد حل جذري لمشكلة تجمّع مياه الأمطار التي تتكرر كل شتاء.
وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور عبد الله خلف، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الفرق تنفذ ضمن خطة الاستجابة الطارئة التي أطلقتها المديرية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية خلال الأيام الماضية، أعمالها في البلدة بالتعاون مع الهلال الأحمر وإشراف المحافظة، وشملت فرش بقايا في بعض المنازل المتضررة، التي بلغ عددها 20 منزلاً تعرضت لأضرار كلية وحاصرتها المياه، إضافة إلى نحو 100 منزل تضررت جزئياً.
وأضاف خلف، أن الفرق نفذت أمس أعمال تدعيم لطريق حيوي يؤدي إلى أحد أحياء البلدة، لتسهيل حركة الأهالي وتمكينهم من الدخول والخروج منه.
وبيّن المواطن مظفر الجرجب، أن البلدة شهدت خلال اليومين الماضيين فيضانات وسيولاً غمرت مساحات واسعة من المنازل، ما أدى إلى تهدم بعضها وتصدع أخرى، واضطرار عدد من السكان إلى النزوح بعد وصول المياه إلى ارتفاع نحو مترين، مطالباً بإيجاد حل دائم يحمي البلدة من تكرار هذه المعاناة مع حلول فصل الشتاء.
بدوره، دعا المواطن عبد فاضل إلى إنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار ونقلها إلى سد الفرات، بما يمنع تجمعها بين المنازل وفي ساحات البلدة، ويحد من الأضرار التي تلحق بالسكان وممتلكاتهم مع كل موسم مطري.
وشهدت محافظة دير الزور خلال اليومين الماضيين هطولات مطرية غزيرة، ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما تسبب بتشكل فيضانات وسيول وجريان الأودية، وانقطاع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.