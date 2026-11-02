عواصم-سانا
ارتفعت البورصات الخليجية الرئيسية اليوم الإثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وذلك عقب إجراء مسؤولين إيرانيين وقطريين محادثات لليوم الثالث على التوالي لتحقيق هذا الهدف.
وذكرت وكالة “رويترز” أن مؤشر البورصة السعودية ارتفع 0.5 %، مدفوعاً بزيادة أسهم مؤشرات قطاعات المواد والعقارات والصناعة، وتقدم سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” 2.3 %، وصعد سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، 1.2 %.
ولكن سهم مجموعة الخليج للتأمين هوى 8.4 % بعدما أعلنت عن انخفاض 44 % في صافي أرباحها الفصلية، وهبط سهم شركة لجام للرياضة 6.1 % بعد أن سجلت الشركة المشغلة للأندية الرياضية، واللياقة البدنية انخفاضاً 11.1 % في صافي أرباح الربع الثالث.
وفي قطر، صعد مؤشر البورصة 0.2 %، بعدما اختتم معظم الأسهم المدرجة عليه التعاملات على ارتفاع، وتقدم سهم شركة صناعات قطر 2.9 %، وزاد سهم قطر لنقل الغاز “ناقلات” 4.6 %.
كما ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي 0.3 %، بدعم من صعود معظم القطاعات، وتقدم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 %.
كذلك زادت الوحدات الأربع التابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” المدرجة على المؤشر، إذ ارتفع سهم أدنوك للحفر 1.7 %، وسهم أدنوك للتوزيع 0.8 %، وسهما أدنوك للغاز وأدنوك لإمدادات والخدمات 0.3 % لكل منهما.
ووقعت أدنوك وشركة “جي 42″ المتخصصة في الذكاء الاصطناعي اليوم اتفاقية مع ” أوبن إيه آي” لنشر قدرات متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر عمليات شركة الطاقة الحكومية.
وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.6 %، بدعم من ارتفاع جميع القطاعات تقريباً، وتقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك إمارة دبي 2.4 %، وصعد سهم شركة إعمار العقارية رائدة التطوير العقاري بنسبة 1.1% في حين تراجع المؤشر في الكويت وسلطنة عمان 0.4 % لكل دولة منهما، والمؤشر البحريني 0.3 %.
وكانت معظم بورصات الخليج العربي تراجعت أمس الأحد، مع مواصلة المستثمرين الحذر وسط مخاوف من تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة يوم غد الثلاثاء.
ارتفاع البورصات الخليجية الرئيسية
عواصم-سانا