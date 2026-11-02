ارتفاع البورصات الخليجية الرئيسية

‏ عواصم-سانا

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ارتفعت البورصات الخليجية الرئيسية اليوم الإثنين، في وقت ‏يقيم فيه المستثمرون الجهود ‏الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء ‏الصراع في الشرق الأوسط، وذلك عقب إجراء مسؤولين ‌‏إيرانيين وقطريين محادثات لليوم الثالث على التوالي لتحقيق هذا ‏الهدف.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أن مؤشر البورصة السعودية ارتفع ‌‏⁠0.5 %، مدفوعاً بزيادة أسهم مؤشرات قطاعات المواد ‏والعقارات والصناعة، وتقدم سهم الشركة السعودية ‏للصناعات الأساسية “سابك” 2.3 %، وصعد سهم البنك الأهلي ‏السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، 1.2 %.‏

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ولكن سهم مجموعة الخليج للتأمين هوى 8.4 % بعدما أعلنت ‏عن انخفاض 44 % في صافي أرباحها الفصلية، وهبط سهم ‏شركة لجام للرياضة 6.1 % بعد أن سجلت الشركة المشغلة ‏للأندية الرياضية، واللياقة البدنية انخفاضاً 11.1 % في صافي ‏أرباح الربع الثالث.‏

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وفي قطر، صعد مؤشر البورصة 0.2 %، بعدما اختتم معظم ‏الأسهم المدرجة عليه التعاملات على ارتفاع، وتقدم سهم شركة ‏صناعات قطر 2.9 %، وزاد سهم قطر لنقل الغاز “ناقلات” ‌‏4.6 %.‏

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كما ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي 0.3 %، بدعم من صعود ‏معظم القطاعات، وتقدم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 ‌‏%.‏

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كذلك زادت ⁠الوحدات الأربع التابعة لشركة بترول أبو ظبي ‏الوطنية “أدنوك” المدرجة على المؤشر، إذ ارتفع سهم أدنوك ‏للحفر 1.7 %، وسهم أدنوك للتوزيع 0.8 %، وسهما أدنوك ‏للغاز وأدنوك لإمدادات والخدمات 0.3 % لكل منهما.‏

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ووقعت أدنوك وشركة “جي 42″ المتخصصة في الذكاء ‏الاصطناعي اليوم اتفاقية مع ” أوبن إيه آي” لنشر قدرات ‏متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر عمليات شركة الطاقة ‏الحكومية.‏

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وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.6 %، بدعم من ارتفاع جميع ‏القطاعات تقريباً، وتقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر ‏بنوك إمارة دبي 2.4 %، وصعد سهم شركة إعمار العقارية ‏رائدة التطوير العقاري بنسبة 1.1% في حين تراجع المؤشر في ‏الكويت وسلطنة عمان 0.4 % لكل دولة منهما، والمؤشر ‏البحريني 0.3 %.‏

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وكانت معظم بورصات الخليج العربي تراجعت أمس الأحد، مع ‏مواصلة المستثمرين الحذر وسط مخاوف من تجدد التصعيد بين ‏الولايات المتحدة وإيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ‏المقررة يوم غد الثلاثاء.‏