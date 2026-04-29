كهرباء حلب تفتتح 4 مراكز تحويلية جديدة في حي الشعار ضمن جهود إعادة الإعمار

حلب-سانا

افتتحت الشركة العامة لكهرباء حلب اليوم الأربعاء 4 مراكز تحويلية جديدة في حي الشعار بمدينة حلب ضمن منطقة الحلوانية، وذلك ضمن جهود إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية الكهربائية في أحياء حلب الشرقية.

وأوضح مدير الشركة محمود الأحمد لمراسل سانا، أن الشركة وضعت 4 مراكز تحويلية بالخدمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحيث تؤمن التغذية الكهربائية للمشتركين في حي الحلوانية الذين لم تصلهم التغذية الكهربائية منذ عدة سنوات، مؤكداً أنها هي خطوة أولى لإعادة التيار الكهربائي في أحياء حلب الشرقية.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام، أن وضع هذه المراكز بالخدمة يسهم في تعزيز موثوقية التغذية الكهربائية وتحسين استقرار الشبكة في الأحياء الشرقية، بما يدعم عودة النشاط الخدمي والعمراني في المنطقة.

كما قال وزير الطاقة محمد البشير في تدوينة عبر منصة “إكس”: إن افتتاح 4 مراكز تحويلية في حي الشعار ليس مجرد مشروع كهربائي بل رسالة أمل لأحياء صمدت وصبرت طويلاً وبداية عودة الكهرباء إلى نحو 15 ألف إنسان بعد انقطاع دام 9 سنوات.

وتعرضت الأحياء الشرقية في مدينة حلب خلال سنوات الثورة السورية لدمار واسع في بنيتها التحتية ومنازلها، جراء القصف الممنهج للنظام البائد.