أمسية رقاوية في دمشق تُعيد وصل الفرات ببردى وتحتفي ‏بالشعر والهوية السورية

دمشق-سانا

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احتضن المركز الثقافي العربي بالعدوي بدمشق مساء اليوم ‏الإثنين، أمسيةً شعريةً رقاويةً هادئةً، تعانقت فيها عذوبة الفرات ‏مع صفاء بردى، وقدمها ستة شعراء من محافظة الرقة، وذلك ‏ضمن فعالية حملت عنوان أبجدية الفرات وإيقاع الحصى، ‏لتروي حكايات المحبة والوئام والأصالة ووحدة المكان والذاكرة ‏التي تجمع السوريين‎.‎

وتناغمت الأمسية مع ألحان عازف العود أحمد الشمطي، فيما ‏أدارها الشاعر عبد الحكيم الكدي الذي استعاد في تقديمه ملامح ‏الحب بين الرقة ودمشق، مؤكداً أن الفرات حين يسيل نحو بردى ‏تحمل القصيدة ماءها الأول، وأن الشعراء الذين تأخر وصولهم ‏إلى المنابر ينهضون اليوم ليعانق الفرات بردى ويغفو الزيزفون ‏في حضن الياسمين‎.‎

وقدّم الروائي علي كدرو نصاً استعاد فيه ملامح الرقة وقيم ‏الكرم والانتماء المتجذرة فيها، متناولاً ما مرت به المدينة من ‏محن، ومؤكداً أن أبناءها ما زالوا يحملون همومها وآمالها أينما ‏حلّوا، مستحضراً مكانتها بوصفها هبة الفرات ووجع أبنائها ‏المغتربين‎.‎

كما قرأ الشاعر محمود إسماعيل العمر ثلاثة نصوص شعرية ‏تنقلت بين الوجد والرمزية والغزل، حملت عناوين “أثر ارتعاش ‏الفراشة”، “في ترويض الذئب”، و”سيمياء فارهة”.

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وألقى الشاعر والروائي خليل حمادة، عضو اتحاد الكتاب ‏العرب، مجموعة نصوص احتفت بالفرات والهوية السورية، ‏مقدّماً توليفة شعرية جمعت بين الفصيح العمودي والشعبي ‏الفراتي، فيما قدّمت الشاعرة ماريا العلي قصيدتين غزليتين، ‏عبّرت فيهما عن الشوق والحنين بصور امتزج فيها الوجد ‏بالعاطفة‎.‎

وواصل الشاعر سعيد السراج قراءته لنصوص تنقلت بين الغزل ‏والحنين إلى دمشق، مستحضراً تجربة الإنسان مع الألم والأمل، ‏قبل أن يقدّم نصه “نداءات الدما” الذي تناول فيه معاناة المغيبين ‏في سجن صيدنايا وما تركته سنوات الغياب من أثر إنساني ‏عميق، كما حملت قصائد الشاعر سفر عيسى مضامين الوفاء ‏للمكان واستحضار الزمن الجميل وتطلعات السوريين إلى ‏مستقبل يسوده السلام والمحبة‎.‎

‎ وفي تصريح لـ سانا، أوضح الشاعر خليل حمادة، أن الأمسية ‏تمثل وجهاً من أوجه التبادل الثقافي بين الرقة ودمشق، فيما لفت ‏محمود العمر إلى أهمية هذه المشاركة الرقاوية الأولى بعد ‏خمسة عشر عاماً من الغياب، مشيداً بجهود وزارة الثقافة ‏السورية في إتاحة الفرصة لانسياب الشعر الفراتي نحو دمشق، ‏والتعريف بالشعر الشعبي الفراتي في بيئة جديدة، كما أعربت ‏ماريا العلي عن أملها بتكرار مثل هذه الأمسيات لإتاحة مساحة ‏أوسع للشعراء الفراتيين للتعبير عن وجدانهم وبيئتهم‎.‎

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وتعمل وزارة الثقافة على إحياء التراث الشعبي في المحافظات ‏السورية، وتعزيز حضور الأدب المحلي، بوصفه جسراً يربط ‏الأجيال بتاريخها وهويتها الثقافية الأصيلة‎.‎