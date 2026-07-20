أمسية رقاوية في دمشق تُعيد وصل الفرات ببردى وتحتفي ‏بالشعر والهوية السورية

دمشق-سانا
احتضن المركز الثقافي العربي بالعدوي بدمشق مساء اليوم الإثنين، أمسيةً شعريةً رقاويةً هادئةً، تعانقت فيها عذوبة الفرات مع صفاء بردى، وقدمها ستة شعراء من محافظة الرقة، وذلك ضمن فعالية حملت عنوان أبجدية الفرات وإيقاع الحصى، لتروي حكايات المحبة والوئام والأصالة ووحدة المكان والذاكرة التي تجمع السوريين.
وتناغمت الأمسية مع ألحان عازف العود أحمد الشمطي، فيما أدارها الشاعر عبد الحكيم الكدي الذي استعاد في تقديمه ملامح الحب بين الرقة ودمشق، مؤكداً أن الفرات حين يسيل نحو بردى تحمل القصيدة ماءها الأول، وأن الشعراء الذين تأخر وصولهم إلى المنابر ينهضون اليوم ليعانق الفرات بردى ويغفو الزيزفون في حضن الياسمين.
وقدّم الروائي علي كدرو نصاً استعاد فيه ملامح الرقة وقيم الكرم والانتماء المتجذرة فيها، متناولاً ما مرت به المدينة من محن، ومؤكداً أن أبناءها ما زالوا يحملون همومها وآمالها أينما حلّوا، مستحضراً مكانتها بوصفها هبة الفرات ووجع أبنائها المغتربين.
كما قرأ الشاعر محمود إسماعيل العمر ثلاثة نصوص شعرية تنقلت بين الوجد والرمزية والغزل، حملت عناوين “أثر ارتعاش الفراشة”، “في ترويض الذئب”، و”سيمياء فارهة”.
وألقى الشاعر والروائي خليل حمادة، عضو اتحاد الكتاب العرب، مجموعة نصوص احتفت بالفرات والهوية السورية، مقدّماً توليفة شعرية جمعت بين الفصيح العمودي والشعبي الفراتي، فيما قدّمت الشاعرة ماريا العلي قصيدتين غزليتين، عبّرت فيهما عن الشوق والحنين بصور امتزج فيها الوجد بالعاطفة.
وواصل الشاعر سعيد السراج قراءته لنصوص تنقلت بين الغزل والحنين إلى دمشق، مستحضراً تجربة الإنسان مع الألم والأمل، قبل أن يقدّم نصه “نداءات الدما” الذي تناول فيه معاناة المغيبين في سجن صيدنايا وما تركته سنوات الغياب من أثر إنساني عميق، كما حملت قصائد الشاعر سفر عيسى مضامين الوفاء للمكان واستحضار الزمن الجميل وتطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده السلام والمحبة.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح الشاعر خليل حمادة، أن الأمسية تمثل وجهاً من أوجه التبادل الثقافي بين الرقة ودمشق، فيما لفت محمود العمر إلى أهمية هذه المشاركة الرقاوية الأولى بعد خمسة عشر عاماً من الغياب، مشيداً بجهود وزارة الثقافة السورية في إتاحة الفرصة لانسياب الشعر الفراتي نحو دمشق، والتعريف بالشعر الشعبي الفراتي في بيئة جديدة، كما أعربت ماريا العلي عن أملها بتكرار مثل هذه الأمسيات لإتاحة مساحة أوسع للشعراء الفراتيين للتعبير عن وجدانهم وبيئتهم.
وتعمل وزارة الثقافة على إحياء التراث الشعبي في المحافظات السورية، وتعزيز حضور الأدب المحلي، بوصفه جسراً يربط الأجيال بتاريخها وهويتها الثقافية الأصيلة.