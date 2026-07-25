انطلاق نادي اليافعين الصيفي في نوى بريف درعا

درعا-سانا
أطلقت مؤسسة شؤون الشباب في مديرية الشؤون السياسية بدرعا، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمجمع التربوي في مدينة نوى، اليوم السبت، فعاليات نادي اليافعين الصيفي المخصص للفئة العمرية من 13 – 17 عاماً، تحت شعار “صيف يصنع المهارات ويطلق الطاقات”.
ويستضيف المجمع التربوي بمدينة نوى النادي الصيفي، الذي يمتد على مدى تسعة أسابيع، ويتضمن برنامجاً متنوعاً يهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والمعرفية والإبداعية لدى اليافعين، عبر مجموعة من الأنشطة التدريبية والتعليمية تشمل مهارات الإلقاء والخطابة، والذكاء الاصطناعي، والمسرح التفاعلي، والحساب الذهني، والخط العربي، والرسم والفنون، بواقع ساعة أسبوعياً لكل محور.
وأوضح منسق النادي الصيفي والمتطوع في مؤسسة شؤون الشباب، زهير قداح، في تصريح لمراسل سانا، أن النادي يضم يافعين من مختلف مدارس المنطقة ضمن الفئة العمرية المستهدفة، ويهدف إلى تنمية مهاراتهم ودمجهم في بيئة تعليمية تفاعلية.
وأضاف أن البرنامج سيختتم بإقامة مهرجان لليافعين المبدعين، تعرض خلاله المدارس المشاركة أبرز الإنجازات والمشروعات التي نفذها الطلاب خلال فترة النادي.
من جهته، بين المدير التنفيذي لمبادرة “شرف”، محمد شرف، أن المبادرة تشارك في تنفيذ محور تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، دعماً لجهود مؤسسة شؤون الشباب ومديرية التربية والتعليم في درعا، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد من أبرز محاور البرنامج، ويهدف إلى تعزيز الوعي لدى اليافعين بكيفية الاستفادة من هذه التقنية في العملية التعليمية، وتوجيه استخدامها نحو التطبيقات الإيجابية والنافعة.
وأضاف شرف أن البرنامج يسعى إلى تمكين الطلاب من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم مسيرتهم العلمية، ويجعلها وسيلة مساعدة تسهم في إنجاز المهام بكفاءة أكبر، مع ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
بدوره، قال المشارك بالنادي أحمد الخلف من بلدة تسيل: إن النادي يتيح فرصة لتعلم مهارات جديدة، ولا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والحساب الذهني، إلى جانب التعرف على أصدقاء جدد واكتشاف القدرات الشخصية، معرباً عن أمله باستمرار هذه الأندية خلال الأعوام المقبلة.
ويسهم مثل هذه الأنشطة في تمكين اليافعين، وتنمية قدراتهم، واستثمار أوقاتهم خلال العطلة الصيفية في بيئة تعليمية وتفاعلية تعزز الإبداع، وتسهم في بناء المهارات الشخصية والمعرفية.