انطلاق نادي اليافعين الصيفي في نوى بريف درعا

‏درعا-سانا‏

أطلقت مؤسسة شؤون الشباب في مديرية الشؤون السياسية بدرعا، بالتعاون ‏مع مديرية التربية والتعليم والمجمع التربوي في مدينة نوى، اليوم السبت، ‏فعاليات نادي اليافعين الصيفي المخصص للفئة العمرية من 13 – 17 عاماً، ‏تحت شعار “صيف يصنع المهارات ويطلق الطاقات”.‏

ويستضيف المجمع التربوي بمدينة نوى النادي الصيفي، الذي يمتد على مدى ‏تسعة أسابيع، ويتضمن برنامجاً متنوعاً يهدف إلى تنمية المهارات الشخصية ‏والمعرفية والإبداعية لدى اليافعين، عبر مجموعة من الأنشطة التدريبية ‏والتعليمية تشمل مهارات الإلقاء والخطابة، والذكاء الاصطناعي، والمسرح ‏التفاعلي، والحساب الذهني، والخط العربي، والرسم والفنون، بواقع ساعة ‏أسبوعياً لكل محور.‏

وأوضح منسق النادي الصيفي والمتطوع في مؤسسة شؤون الشباب، زهير ‏قداح، في تصريح لمراسل سانا، أن النادي يضم يافعين من مختلف مدارس ‏المنطقة ضمن الفئة العمرية المستهدفة، ويهدف إلى تنمية مهاراتهم ودمجهم ‏في بيئة تعليمية تفاعلية. ‏

وأضاف أن البرنامج سيختتم بإقامة مهرجان لليافعين المبدعين، تعرض ‏خلاله المدارس المشاركة أبرز الإنجازات والمشروعات التي نفذها الطلاب ‏خلال فترة النادي.‏

من جهته، بين المدير التنفيذي لمبادرة “شرف”، محمد شرف، أن المبادرة ‏تشارك في تنفيذ محور تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، دعماً لجهود ‏مؤسسة شؤون الشباب ومديرية التربية والتعليم في درعا، مشيراً إلى أن ‏الذكاء الاصطناعي يعد من أبرز محاور البرنامج، ويهدف إلى تعزيز الوعي ‏لدى اليافعين بكيفية الاستفادة من هذه التقنية في العملية التعليمية، وتوجيه ‏استخدامها نحو التطبيقات الإيجابية والنافعة.‏

وأضاف شرف أن البرنامج يسعى إلى تمكين الطلاب من توظيف أدوات ‏الذكاء الاصطناعي، بما يخدم مسيرتهم العلمية، ويجعلها وسيلة مساعدة تسهم ‏في إنجاز المهام بكفاءة أكبر، مع ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول لهذه ‏التقنيات.‏

بدوره، قال المشارك بالنادي أحمد الخلف من بلدة تسيل: إن النادي يتيح ‏فرصة لتعلم مهارات جديدة، ولا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي ‏والحساب الذهني، إلى جانب التعرف على أصدقاء جدد واكتشاف القدرات ‏الشخصية، معرباً عن أمله باستمرار هذه الأندية خلال الأعوام المقبلة.‏

ويسهم مثل هذه الأنشطة في تمكين اليافعين، وتنمية قدراتهم، واستثمار ‏أوقاتهم خلال العطلة الصيفية في بيئة تعليمية وتفاعلية تعزز الإبداع، وتسهم ‏في بناء المهارات الشخصية والمعرفية.‏