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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المطاعم ‏بمدينة الحسكة

SAVE 20261101 092830 ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المطاعم ‏بمدينة الحسكة
من جولات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك-الحسكة-سانا

الحسكة-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة ‏مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك ‏البشري، في أحد المطاعم بمدينة الحسكة، ‏وذلك عقب ورود بلاغات عن حالات تسمم غذائي.‏

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ‏الحسكة حسام جويد، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن ‏المديرية تلقت بلاغاً من طبيب مختص حول استقبال حالات ‏تسمم غذائي، بينها خمس حالات يُشتبه بارتباطها بتناول ‏الحلويات، وثلاث حالات ناجمة عن تناول وجبات ‏من أحد مطاعم الوجبات السريعة في المدينة.‏

IMG 9429 ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المطاعم ‏بمدينة الحسكة

وبيّن جويد أن المديرية وجّهت دورية رقابية، بمشاركة شعبة ‏حماية المستهلك، للكشف على المحال والفعاليات التجارية ‏التي تناول المصابون الطعام منها، حيث جرى ضبط مواد ‏غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وتنظيم الضبوط ‏التموينية اللازمة بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحقهم.‏

وكانت دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الحسكة ‏نظّمت، في السادس من تشرين الأول الماضي، ضبطاً بحق ‏أحد مطاعم الوجبات السريعة في بلدة القحطانية بريف ‏القامشلي الشمالي، وأغلقت المطعم بالشمع الأحمر، عقب ‏ورود بلاغات عن حالات إقياء وآلام في البطن لدى عدد ‏من الأشخاص بعد تناولهم الطعام فيه.‏

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