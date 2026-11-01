ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المطاعم ‏بمدينة الحسكة

الحسكة-سانا
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، في أحد المطاعم بمدينة الحسكة، وذلك عقب ورود بلاغات عن حالات تسمم غذائي.
وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة حسام جويد، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن المديرية تلقت بلاغاً من طبيب مختص حول استقبال حالات تسمم غذائي، بينها خمس حالات يُشتبه بارتباطها بتناول الحلويات، وثلاث حالات ناجمة عن تناول وجبات من أحد مطاعم الوجبات السريعة في المدينة.
وبيّن جويد أن المديرية وجّهت دورية رقابية، بمشاركة شعبة حماية المستهلك، للكشف على المحال والفعاليات التجارية التي تناول المصابون الطعام منها، حيث جرى ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الحسكة نظّمت، في السادس من تشرين الأول الماضي، ضبطاً بحق أحد مطاعم الوجبات السريعة في بلدة القحطانية بريف القامشلي الشمالي، وأغلقت المطعم بالشمع الأحمر، عقب ورود بلاغات عن حالات إقياء وآلام في البطن لدى عدد من الأشخاص بعد تناولهم الطعام فيه.