اجتماع في زراعة القنيطرة لبحث خطة الزراعات الصيفية واستعدادات موسم 2026

القنيطرة-سانا

ناقش المشاركون بالاجتماع الذي عقد في مديرية زراعة القنيطرة اليوم الإثنين، خطة الزراعات الصيفية والاستعداد للموسم الزراعي لعام 2026.

حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة بهاء الرهبان، ومديرو الموارد المائية بسام الشمالي، والبيئة علي ابراهيم، والبحوث العلمية الزراعية الفت نمر، ورئيسا اتحاد فلاحي القنيطرة عبد الرحمن خلف ورابطة فلاحي القنيطرة محمد العمر.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في القنيطرة بهاء الرهبان في تصريح لمراسل سانا، أنه جرى خلال الاجتماع، بحث الخطة الزراعية للموسم الحالي، والاطلاع على واقع المخزون المائي في السدود وآليات التخطيط للزراعات الصيفية.

وأشار الرهبان إلى مناقشة طرق الري المتبعة وتسجيل عدد من الملاحظات على الخطة المقترحة، مبيناً أن الاجتماعات مستمرة بين الجهات المعنية لإقرار الخطة بشكل نهائي بما يتناسب مع كميات المياه المتاحة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات للموسم الزراعي الصيفي في محافظة القنيطرة، وحرص الجهات المعنية على تنظيم الخطة الزراعية بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة ودعم الفلاحين لضمان استقرار الإنتاج الزراعي.

قوات قسد تشن حملة تجنيد إجباري تستهدف طلاب المعاهد في الرقة
التنمية الإدارية تبحث مع الاتصالات وتقانة المعلومات سبل تطوير هيكليتها التنظيمية
الخارجية: سيجري نقل السوريين المسافرين الموجودين في مطار الملكة علياء بالأردن إلى دمشق براً
فعاليات ثقافية متنوعة ضمن مهرجان البازلت الأول للفنون في السويداء
تأثيرات كبيرة لموجة الجفاف على القطاع الزراعي في سوريا
