إسلام أباد-سانا



أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، التزام بلاده الراسخ بمبادئ اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعم سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها، وذلك خلال مباحثات أجراها مع وفدين رفيعي المستوى من السعودية وتركيا في إسلام أباد.



وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان عبر منصة “إكس”: أن شريف أعرب خلال اللقاء الذي عقد أمس الجمعة، على هامش الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع، عن ارتياحه لنتائج الاجتماع، ورحب بوحدة الدول الثلاث وعزمها على حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لأحكام الاتفاقية.



وبحثت الأطراف الثلاثة آخر التطورات الإقليمية، وأكدت مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.



وفي بيان صدر في ختام اجتماعات حلف مكة للدفاع في باكستان، جددت السعودية وباكستان وتركيا التزامها بمبادئ وأهداف اتفاقية مكة، مؤكدة مواصلة الجهود المشتركة لدعم أمن المملكة العربية السعودية وصون سيادتها وسلامة أراضيها، وفقاً لأحكام الدفاع الجماعي المنصوص عليها في الاتفاقية.