‏دمشق-سانا

‏

‏أعلنت الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة أن التقديم على مفاضلة المنح المجانية والمخفضة للدبلوم التخصصي في العلوم السياحية والفندقية (نظام السنتين)، لخريجي الشهادة الثانوية بجميع فروعها، يبدأ في الأول من كانون الأول المقبل، ويستمر حتى الخامس عشر منه، في مبنى الهيئة بدمشق ومديريات السياحة بالمحافظات.

‏

‏وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أنه يشترط أن يكون الطالب ناجحاً في اللغة الأجنبية بمعدل لا يقل عن 40% في الشهادة الثانوية، فيما تُعتمد الحدود الدنيا بنسبة 40% من علامة اللغة التي يختارها، أما حملة الشهادة المهنية الفندقية فيُعتمد المعدل الوسطي لعلامتي الإنكليزية العامة والتخصصية، ويتم القبول وفق تسلسل علامة اللغة الأجنبية.

‏

‏وبيّنت الوزارة، أنه في حال التساوي، يُعتمد المجموع العام بعد طي علامة التربية الدينية للشهادة الثانوية، وطي علامتي التربية الدينية واللغة الفرنسية لحملة الشهادة الفندقية.

‏الأوراق المطلوبة للتسجيل

وأشارت الوزارة، إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة مصدقة للشهادة الثانوية، وقيد نفوس أو صورة هوية، وصورتين شخصيتين، واستمارة مفاضلة من الهيئة أو مديريات السياحة.

‏

‏وبحسب الوزارة، تتطلب إجراءات المفاضلة تسجيل الطالب لرغباته على البطاقة وتدوين رغبة واحدة على الأقل، وإلصاق الطوابع المالية، ولا يُسمح بتغيير الرغبات أو الاعتراض عليها بعد تثبيتها، ولا يحق للطالب التقدم أكثر من مرة واحدة تحت طائلة إلغاء حقه بالتسجيل.

‏

‏وتتضمن المنح وفقاً للوزارة، الإعفاء من الرسوم والأقساط الدراسية مجاناً أو بنسبة 50%، شريطة نجاح الطالب في امتحانات كل سنة، وتوزع المنح بنسبة 17% بواقع 7% من أعداد المقبولين لذوي شهداء الجيش وقوى الأمن كمنحة مجانية كاملة، و5% من أعداد المقبولين كمنحة مجانية كاملة للسنة الأولى، و5% من أعداد المقبولين كمنحة مخفضة بنسبة 50%.

‏

‏ولفتت الوزارة، إلى أن الأولوية في الفئتين الأخيرتين، تُمنح للجرحى وذويهم وأبناء العاملين في وزارة السياحة، لافتة إلى أن المقابلات ستُجرى في مبنى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بعد أسبوع من تقديم المفاضلة.

‏

‏وكانت وزارة السياحة أعلنت في وقت سابق أن التقديم على مفاضلة المنح المجانية والمخفضة للدبلوم التخصصي (نظام السنة) لخريجي الجامعات والمعاهد في مجالات القطاع السياحي والفندقي يبدأ في الأول من كانون الأول المقبل، ويستمر حتى الخامس عشر منه، في مبنى الهيئة بدمشق ومديريات السياحة بالمحافظات.