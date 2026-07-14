ارتفاع عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة بدير الزور إلى 6 أشخاص

دير الزور-سانا‏

ارتفع عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة التي كانت تقل مدنيين، ‏بينهم أطفال ‏ونساء، في مدينة دير الزور بعد منتصف ليلة الأحد الماضي إلى ‌‏6 وفيات ‏بعد العثور على جثماني غريقين صباح اليوم الثلاثاء، فيما تواصل ‏فرق ‏الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لليوم ‏الثالث ‏على التوالي، عمليات البحث عن المفقودين.‏

وفي تصريح لسانا، أوضح قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة ‌‏الكوارث بدير الزور أسامة عربو أنه أثناء عمليات البحث صباح اليوم، تم ‌‏العثور على جثماني ضحيتين من ضحايا غرق العبارة، أحدهما يعود لطفلة ‏بعمر ‌‏8 سنوات في بلدة مراط، والآخر لشاب في حويجة صكر. ‏

وجرى نقل الجثمانين إلى المشفى الوطني بالمدينة ليتم تسليمهما إلى ذويهما ‌‏أصولاً، ليرتفع إجمالي عدد من تم انتشال جثامينهم إلى 6 أشخاص، هم 4 ‏أطفال ‏وشابان‏.‏

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت ليلة الأحد الماضي لحادثة غرق العبّارة ‌‏التي كانت تقل أكثر من 35 مدنياً، بعدما تعرضت لعطل وجرفها التيار، ما ‌‏أدى إلى اصطدامها بالجسر الحربي الجديد، وتمكّنت بالتعاون مع الأهالي ‌‏ووزارتي الصحة والدفاع من إنقاذ 15 شخصاً، فيما تتواصل عمليات البحث ‌‏عن بقية المفقودين في موقع الحادث.‏