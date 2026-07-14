ارتفاع عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة بدير الزور إلى 6 أشخاص

دير الزور-سانا
ارتفع عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة التي كانت تقل مدنيين، بينهم أطفال ونساء، في مدينة دير الزور بعد منتصف ليلة الأحد الماضي إلى 6 وفيات بعد العثور على جثماني غريقين صباح اليوم الثلاثاء، فيما تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لليوم الثالث على التوالي، عمليات البحث عن المفقودين.
وفي تصريح لسانا، أوضح قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور أسامة عربو أنه أثناء عمليات البحث صباح اليوم، تم العثور على جثماني ضحيتين من ضحايا غرق العبارة، أحدهما يعود لطفلة بعمر 8 سنوات في بلدة مراط، والآخر لشاب في حويجة صكر.
وجرى نقل الجثمانين إلى المشفى الوطني بالمدينة ليتم تسليمهما إلى ذويهما أصولاً، ليرتفع إجمالي عدد من تم انتشال جثامينهم إلى 6 أشخاص، هم 4 أطفال وشابان.
وكانت فرق الدفاع المدني استجابت ليلة الأحد الماضي لحادثة غرق العبّارة التي كانت تقل أكثر من 35 مدنياً، بعدما تعرضت لعطل وجرفها التيار، ما أدى إلى اصطدامها بالجسر الحربي الجديد، وتمكّنت بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع من إنقاذ 15 شخصاً، فيما تتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين في موقع الحادث.