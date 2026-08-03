افتتاح مكتب بريد سراقب بعد إعادة تأهيله لتقديم الخدمات في ريف إدلب

إدلب-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد ممثلة بفرعها في محافظة إدلب اليوم الإثنين مكتب بريد سراقب بعد إعادة تأهيله بالتعاون مع اتصالات سوريا، وذلك في إطار خطة لإعادة تفعيل الخدمات البريدية وتوسيع نطاقها في المحافظة.

ويهدف افتتاح المكتب الذي سيقدم خدماته لمدينة سراقب والقرى المحيطة بها إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية دون الحاجة للسفر إلى مدينة إدلب.

تخديم شريحة واسعة من المواطنين

وأشار المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية افتتاح المكتب نظراً لموقع مدينة سراقب كعقدة جغرافية استراتيجية تتوسط عدة مناطق وأرياف، ويعمل على تخديم شريحة واسعة من المواطنين تشمل الخاصرة الشرقية للمحافظة وصولاً إلى منطقة أبو الضهور.

وبين حمد أن المكتب يقدم خدمات تأمين رواتب المتقاعدين، وخدمة الشام كاش سحباً وإيداعاً، واستخراج وثيقة غير عامل، وشحن أرصدة الموبايلات والحوالات المالية وأقساط الطلاب الجامعية، وقريباً هناك خدمات متعددة ستدخل على النظام مثل أطمة وغيرها من مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح أن إعادة تأهيل وتشغيل مكتب بريد سراقب يأتي ضمن خطة المؤسسة لإعادة إحياء مكاتب البريد المتضررة وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين في أماكن سكنهم في جميع أنحاء المحافظة وسوريا كلها، وخاصة في مناطق العودة من مخيمات التهجير القسري.

افتتاح 80 مركزاً جديداً

ولفت إلى أن إعادة افتتاح هذه المكاتب تساعد العائدين حديثاً على الاستقرار وتسرع في عملية عودة المهجرين، مؤكداً حرص المؤسسة على أن تكون أحد أسباب العودة الكريمة للمواطنين.

وأشار حمد إلى عزم المؤسسة على إعادة خدماتها إلى النقاط والقرى والمدن كافة، موضحاً أن المؤسسة افتتحت نحو 80 مركزاً جديداً حتى الآن، ليصل إجمالي عدد المكاتب المفتتحة إلى 332 مكتباً، منها أكثر من 80 مكتباً بريدياً يقدم خدمة استخراج وثيقة “غير محكوم” وخلاصة السجل العدلي.

وأبدى حمد عزم المؤسسة على أن يقدم مكتب سراقب هذه الخدمة قريباً، ولاحقاً خدمات وثيقة القيد المدني وإخراج القيد العقاري، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

خطة للتوسع في الخدمات المقدمة

من جانبه أشار مدير البريد في محافظة إدلب عاطف زريق في تصريح مماثل إلى أن المكتب مجهز بالكامل لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات بكفاءة، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اتصالات سوريا في إعادة تأهيله.

وبيّن زريق أن هناك خطة مستقبلية لمديرية بريد إدلب لافتتاح تسعة مكاتب جديدة بعد إعادة تأهيلها، منها حارم وأبو الضهور وجرجناز وكنصفرة وجسر الشغور، منوهاً بأن التوسع في الخدمات سيستمر تباعاً وفق الاحتياجات.

بدوره بين المدير الإداري لناحية سراقب محمود العثمان، أن عودة المكتب تشكل خطوة مهمة لتخفيف الضغط عن المواطنين وتوفير الوقت والكلفة وعناء السفر، معتبراً أن الخدمة ستسهم في تنشيط المعاملات الرسمية وتسهيل حياة الأهالي في المدينة والقرى المجاورة.

ويأتي افتتاح مكتب بريد سراقب ضمن جهود الحكومة والمؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتفعيل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، بهدف إيصال الخدمة إلى المواطنين وتقليل معاناة التنقل، خاصة لكبار السن والمتقاعدين والطلاب.