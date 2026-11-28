مكسيكو-سانا



قدّمت المكسيك شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة احتجاجاً على إنشاء واشنطن خطاً ساخناً يتيح الإبلاغ عن أنشطة عصابات المخدرات داخل الأراضي المكسيكية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية ومساساً بسيادتها.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم قولها أمس الجمعة: إن وزارة الخارجية المكسيكية تقدمت بالشكوى إلى السفير الأمريكي لدى المكسيك رون جونسون، مؤكدة أن بلادها ستدافع عن سيادتها وحقها في إدارة شؤونها الأمنية.



وكان مدير إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تيري كول، أعلن الأربعاء الماضي تخصيص قنوات اتصال سرية تتيح للمواطنين المكسيكيين الإبلاغ عن أشخاص ومسؤولين وشبكات لغسل الأموال يُشتبه بارتباطهم بعصابة “سينالوا”، التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.



وتؤكد الحكومة المكسيكية تمسكها بإدارة ملف مكافحة المخدرات داخل أراضيها، مع استمرار التعاون الأمني مع واشنطن، حيث تشكل مكافحة تهريب المخدرات والهجرة والتجارة ملفات رئيسية في العلاقات بين البلدين، وسط تباين بشأن حدود التعاون واحترام السيادة.