مقتل صيدلاني بمدينة حماة والقاتل يسلم نفسه لدورية أمنية ‏

حماة-سانا
قُتل الصيدلاني /إ. ت/ اليوم السبت جراء إطلاق النار عليه من قبل المدعو /أ.د/ داخل صيدليته الواقعة على دوار الإسكان في حي جنوب الملعب بمدينة حماة.
وأوضح مصدر أمني لـ سانا أن القاتل سلّم نفسه لدورية تابعة لأمن الطرق عند دوار شاهين بمدخل مدينة حماة، وأبلغ الجهات المختصة أن سبب الجريمة يعود إلى وجود خلاف شخصي بينهما.
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الصيدلاني المصاب إلى المشفى الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته، لافتاً إلى أن دوريات من قسم الشريعة وفرع المباحث الجنائية باشرت التحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.