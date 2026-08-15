مقتل صيدلاني بمدينة حماة والقاتل يسلم نفسه لدورية أمنية ‏

حماة-سانا‏

قُتل الصيدلاني /إ. ت/ اليوم السبت جراء إطلاق النار عليه من قبل المدعو ‏/أ.د/ داخل صيدليته الواقعة على دوار الإسكان في حي جنوب الملعب بمدينة حماة.‏

وأوضح مصدر أمني لـ سانا أن القاتل سلّم نفسه لدورية تابعة لأمن الطرق عند دوار شاهين بمدخل ‏مدينة حماة، وأبلغ الجهات المختصة أن سبب الجريمة يعود إلى وجود خلاف شخصي بينهما.‏

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الصيدلاني المصاب إلى المشفى الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثراً ‏بإصابته، لافتاً إلى أن دوريات من قسم الشريعة وفرع المباحث الجنائية باشرت التحقيق في الحادثة ‏واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‏