محافظة حمص تكرم 21 طالباً وطالبةً من أوائل شهادة التعليم الأساسي

حمص-سانا

كرّمت محافظة حمص، خلال احتفالية نظّمتها اليوم في مبنى المحافظة 21 طالباً وطالبةً من المتفوقين الأوائل في شهادة التعليم الأساسي بفرعيها العام والشرعي للعام الدراسي 2024-2025.

وخلال الاستقبال، أكد عبد الرحمن الأعمى محافظ حمص أن هذا التكريم يشكّل دافعاً مهماً للاستمرار في مسيرة العلم والبناء، مثمناً دور الأهل وجهود الكوادر التربوية في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

من جانبها، أوضحت مديرة التربية ملك السباعي أن المبادرة جاءت بدعم مباشر من المحافظ، وتهدف إلى تشجيع الطلبة على المثابرة، لافتة إلى أن عشرة من المكرمين ينتمون للتعليم الشرعي، و11 للتعليم العام، بينهم اثنان حصلا على العلامة الكاملة وكانا من أوائل سوريا.

بدوره رأى الشيخ سامر حمود مدير أوقاف حمص أن هذا التفوق هو بداية لطريق البناء والعطاء، مشيراً إلى أن الله عز وجل منح هؤلاء الطلاب مسؤولية عظيمة تتمثل في استثمار العلم لبناء الوطن، ومبدياً تقديره الكبير لدور الأهالي في دعم أبنائهم لتحقيق هذه الإنجازات.

وأعرب المكرمون وأهاليهم عن امتنانهم لهذه اللفتة، حيث بينت الطالبة سدرة عقربة، الحاصلة على المرتبة الأولى في التعليم الشرعي (4130 من 4200)، أنها وصلت إلى هذه النتيجة بتنظيم وقتها وتفادي تراكم الدروس، كما أكد الطالب عبد الكريم الجاعور والطالبة شهد إبراهيم، الحاصلان على العلامة التامة (310/310) في التعليم العام، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أولى نحو مزيد من التميز.

من جهته، شدد حمزة قبلان، مدير العلاقات العامة في محافظة حمص، على أن التربية والتعليم يشكّلان أساساً لبناء مستقبل الوطن، مؤكداً أن هذا التكريم يهدف إلى دعم المتفوقين وتحفيزهم لمواصلة التميز، وداعياً إلى مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق الريادة والإسهام في نهضة البلاد وازدهارها.