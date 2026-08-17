ورشة عمل بدمشق حول آليات تعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة

دمشق-سانا



نظمت إدارة تنمية الطفولة المبكرة في وزارة التربية ‏والتعليم، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، اليوم الإثنين، ورشة عمل بهدف التعريف بآليات تعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال مقدمي الرعاية.

وتهدف الورشة التي يشارك بها ممثلون عن الوزارة وعدد من المنظمات والجهات العاملة في مجال الطفولة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومؤسسة الآغا خان للتنمية، إلى التعريف ببرنامج التعليم المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة، وملامح نجاحه على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتحديد دور مقدم الرعاية والميسر، واستعراض أبرز البيانات والمؤشرات المتاحة حول واقع الطفولة المبكرة في سوريا والفجوات والتحديات التي تواجهها.



كما تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال بعمر 5 إلى 6 سنوات في المناطق النائية والبعيدة التي تفتقر إلى رياض الأطفال، من خلال توفير أنشطة ومحتوى تعليمي عن بُعد بإشراف مقدمي الرعاية، بما يسهم في ردم الفجوة بينهم وبين أقرانهم الملتحقين برياض الأطفال أو شعب الاستعداد للالتحاق بالمدرسة.

تحديد الاحتياجات في مجال الطفولة المبكرة



وأوضحت مديرة إدارة تنمية الطفولة المبكرة ميريهان كلش في تصريح لـ سانا، أن الورشة تركز على إطلاق ورقة عمل حول برنامج التعليم المبكر من خلال مقدمي الرعاية، والتعريف بآليات تطبيقه، بما يتيح توسيع الوصول إلى الأطفال غير المستفيدين من خدمات رياض الأطفال، مشيرة إلى أهمية تحديد أدوار المشاركين ومؤشرات نجاح البرنامج، والاستناد إلى البيانات المتاحة لتحديد الاحتياجات والفجوات في مجال الطفولة المبكرة.

وبينت كلش أن الورشة تسعى إلى توفير محتوى وأنشطة تعليمية مناسبة للأطفال تدريجياً، بما يساعد على إلحاق أكبر عدد ممكن منهم بالفئة الثالثة من رياض الأطفال، وتهيئتهم للانتقال إلى المدرسة بطريقة آمنة وسلسة، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع البيئة المدرسية والحد من مشاعر الخوف والرهبة المرتبطة بالانتقال إلى التعليم النظامي.



وفي الـ 22 من تموز الماضي، نظمت إدارة تنمية الطفولة المبكرة في وزارة التربية ‏والتعليم دورة تدريبية متخصصة، بالتعاون مع ‏مؤسسة وجامعة الآغا خان، لتعزيز قدرات العاملين في ‏قطاع الطفولة المبكرة وتطوير الممارسات التربوية ‏الداعمة لنمو الأطفال‎.‎