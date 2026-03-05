المؤسسة العامة لمياه حلب تبدأ تأهيل محطات الضخ لتوفير مياه الشرب لتل حديا وريفها الجنوبي

IMG 20260305 094956 المؤسسة العامة لمياه حلب تبدأ تأهيل محطات الضخ لتوفير مياه الشرب لتل حديا وريفها الجنوبي

حلب -سانا

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب بحلب أعمال إعادة تأهيل وتشغيل محطات الضخ والآبار في بلدة تل حديا والقرى المجاورة في ريف حلب الجنوبي، وذلك بالتعاون مع المنظمات والجهات المانحة والمجتمع المحلي ومجالس البلديات، لتوفير مياه الشرب للأهالي.

IMG 20260305 094806 المؤسسة العامة لمياه حلب تبدأ تأهيل محطات الضخ لتوفير مياه الشرب لتل حديا وريفها الجنوبي

وأوضح رئيس وحدة مياه الحاضر المسؤول عن مياه قرى ريف حلب الجنوبي المهندس علي صالح في تصريح لـ مراسل سانا اليوم الخميس، أن بلدة تل حديا تعاني من العطش وقلة مياه الشرب جراء الدمار الذي لحق بمحطات المياه، بسبب ممارسات النظام البائد وأعمال السلب والنهب لمحتوياتها.

وأضاف: إن المؤسسة بعد اطلاعها على وضع هذه القرى، وضعت خطة لمعرفة احتياجات الأهالي، وتم البدء بأعمال إعادة تأهيل المحطات المتضررة وتشغيل الآبار المتوقفة، حيث خرجت آبار قرى السبخة والبالغ عددها عشرون قرية عن الخدمة جراء تلوّثها، ويتم حالياً تأهيل إحدى المحطات الاستراتيجية لتأمين المياه وتوفيرها للأهالي هذا العام.

IMG 20260305 095029 المؤسسة العامة لمياه حلب تبدأ تأهيل محطات الضخ لتوفير مياه الشرب لتل حديا وريفها الجنوبي

من جهته بيّن عبد الرحمن ناجي من سكان بلدة تل حديا أن البلدة والبالغ عدد سكانها حوالي 15 ألف نسمة تعاني من العطش، وهناك ثلاثة آبار يتم استثمار بئر واحد فقط وهو لا يكفي حاجة السكان، ويتم الاستعانة بمياه الصهاريج، وهذا ما أكد عليه بدوره علي أحمد، من سكان البلدة، الذي اشتكى من ارتفاع أسعار صهاريج مياه الشرب وطالب الجهات المعنية بالإسراع بتوفير المياه للأهالي.

يُذكر أن ريف محافظة حلب يعاني من قلة توفر مياه الشرب وخاصة الريف الجنوبي، وهذا يستدعي جهوداً مضاعفة من قبل المحافظة ومؤسسة مياه الشرب لتأمين المياه للأهالي والمساهمة في إعادتهم لقراهم بالتعاون مع فعاليات مجتمعية ومنظمات إنسانية.

DJI 20260303132820 0050 D المؤسسة العامة لمياه حلب تبدأ تأهيل محطات الضخ لتوفير مياه الشرب لتل حديا وريفها الجنوبي
