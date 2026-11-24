افتتاح دائرة الشؤون المدنية في مدينة البصيرة بدير الزور
اللغة الكردية في مدارس دمشق.. خطوة لتعزيز التنوع الثقافي والتواصل المجتمعي
المحاميد: مشاركة سوريا باجتماع اتحاد وكالات الأنباء العربية بعد 13 عاماً تعزز التعاون الإعلامي
نحو مهنة منظمة.. مؤتمر في دمشق لبحث ضوابط مزاولة الهندسة المعلوماتية والاتصالات
فعاليات تربوية وثقافية في مدرستين بحمص بمناسبة يوم الطفل العالمي
توثيق إلكتروني شامل للمقتنيات الأثرية بمتحف طرطوس
المبادرات المجتمعية شريك بحماية وصون التراث السوري
قافلة عودة طوعية من مخيمات أعزاز إلى مناطقها الأصلية في المحافظات تضم 100 عائلة
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