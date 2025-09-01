الهلال الأحمر بدرعا يقدم خدماته للقاطنين في 70 مركز إيواء

درعا-سانا

يقدم فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في درعا خدماته للقاطنين ضمن مراكز الإيواء المؤقتة البالغ عددها نحو 70 مركزاً موزعة في أرجاء المحافظة.

وذكر رئيس الفرع أحمد المسالمة في تصريح اليوم لمراسل سانا، أن لدى الفرع فرقاً تطوعية في مجال إدارة الكوارث تهتم بالجانب الإغاثي، وفرقاً طبية لتقديم الفحوصات والأدوية والرعاية الصحية والتثقيف الصحي، وفرقاً للمياه وإعادة التأهيل لتأمين الخزانات وعبوات المياه، موضحاً أن هذه الفرق تجري جولات يومية على مراكز الإيواء، وتقدم الخدمات تدريجياً وبالتتابع حسب الإمكانية والحاجة.

وأوضح المسالمة أنه استمراراً لاستجابة الهلال الأحمر الإنسانية في المنطقة الجنوبية وتلبيةً لاحتياجات الوافدين إلى درعا، تم أمس توزيع أدوات مطبخ ومعلبات وسلل إيواء على القاطنين في عدة مراكز، مع مواصلة تأمين مادة الخبز بشكل يومي، بدعم من متبرعين محليين ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي.

من جهتهم، أعرب عدد من القاطنين ضمن مراكز الإيواء عن تقديرهم لخدمات الهلال الأحمر التي من شأنها التخفيف من معاناتهم، داعين إلى ضرورة التشبيك مع المنظمات الدولية لتقديم خدمات إضافية.

يذكر أن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أطلقت خطة استجابة إنسانية للمنطقة الجنوبية تضمنت تقديم خدمات منقذة للحياة في السويداء ودرعا، وإرسال قوافل مساعدات.