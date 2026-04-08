تنظيم 418 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة في ريف دمشق خلال أسبوع

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، 418 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة، نفذتها دورياتها، الأسبوع الماضي، على الأسواق والفعاليات في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ 100 دورية تموينية في العديد من مناطق المحافظة، شملت تنظيم 418 ضبطاً عدلياً، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المواد المطروحة.

وأشار خالد إلى أنه تمت زيارة 1014 فعالية تجارية، و67 معملاً، كما تم سحب 43 عينة من مواد غذائية وغير غذائية، لافتاً إلى أن المخالفات تنوعت بين عدم التقيد بالشروط الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتقاضي سعر زائد، وعدم تداول فواتير البيع والشراء، ومزاولة مهنة دون ترخيص، والذبح خارج المسلخ، وفرم اللحم بشكل مسبق، إضافة لعدم الإعلان عن نوع السمن المستخدم في صناعة الحلويات.

وبين خالد أنه تمت معالجة 16 شكوى مقدمة من المواطنين، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي فعالية أو محل يقوم بالغش، وأن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين أصولاً لردع أي محاولات للتلاعب بسلامة الغذاء أو استغلال المواطنين عبر المخالفات السعرية، أو البيع بسعر زائد.

وأغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق في الـ 6 من الشهر الجاري محلاً لبيع اللحوم، ونظمت عدداً من الضبوط بحق فعاليات تجارية مخالفة، وذلك خلال جولات ميدانية رقابية نفذتها دورياتها في عدد من أسواق المحافظة، بهدف ضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين التموينية النافذة.