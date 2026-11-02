تراجع أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة مع استمرار محادثات إنهاء الحرب في الشرق ‏الأوسط

سنغافورة-سانا‏

انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم ‏الإثنين، وذلك عقب إجراء مسؤولين إيرانيين وقطريين محادثات لليوم الثالث على ‏التوالي، تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 3.68 دولارات بما يعادل ‌‏3.2 بالمئة إلى 109.75 دولارات للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 100.69 دولار للبرميل، بانخفاض 3.43 دولارات أو 3.3 بالمئة.‏

وكان برنت أنهى تشرين الأول المنصرم عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط ‏مخاوف من تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مجدداً بعد انتخابات ⁠التجديد ‏النصفي الأمريكية المقررة غداً الثلاثاء.‏

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، في إطار ‌‏⁠مجموعة أوبك بلس، أهداف الإنتاج لشهر كانون الأول دون تغيير، مؤكدةً توقعات بأن ‏تعديلات إضافية على السياسة لن تجرى قبل العام المقبل، في وقت لا تزال فيه ‏المجموعة تواجه صعوبات بسبب اضطرابات صادرات النفط الناجمة عن الحرب في ‏الشرق الأوسط.‏