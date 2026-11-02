تراجع أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة مع استمرار محادثات إنهاء الحرب في الشرق ‏الأوسط

سنغافورة-سانا
انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، وذلك عقب إجراء مسؤولين إيرانيين وقطريين محادثات لليوم الثالث على التوالي، تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 3.68 دولارات بما يعادل 3.2 بالمئة إلى 109.75 دولارات للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 100.69 دولار للبرميل، بانخفاض 3.43 دولارات أو 3.3 بالمئة.
وكان برنت أنهى تشرين الأول المنصرم عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مجدداً بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة غداً الثلاثاء.
وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك بلس، أهداف الإنتاج لشهر كانون الأول دون تغيير، مؤكدةً توقعات بأن تعديلات إضافية على السياسة لن تجرى قبل العام المقبل، في وقت لا تزال فيه المجموعة تواجه صعوبات بسبب اضطرابات صادرات النفط الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.