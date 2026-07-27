مراكز حمص التدريبية تواصل اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها عبر برامج متخصصة

حمص-سانا

تواصل المراكز التدريبية التابعة لدائرة التربية الرياضية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة حمص دورها في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها، عبر برامج تدريبية متخصصة يشرف عليها مدربون وكوادر فنية وأكاديمية مؤهلة، بهدف إعداد جيل رياضي يمتلك روح المنافسة والانضباط والعمل الجماعي.

وأوضح رئيس دائرة التربية الرياضية في مديرية التربية والتعليم بحمص عماد العمر في تصريح لـ سانا أن عدد المراكز التدريبية التابعة للمديرية يبلغ عشرة مراكز موزعة على مختلف مناطق المحافظة، وتستقطب نحو 200 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام وخمسة عشر عاماً، وتشمل ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة الطاولة والشطرنج.

وأشار العمر إلى أن دائرة التربية الرياضية تسعى من خلال نشاطاتها وبطولاتها المتنوعة خلال العام الدراسي والعطلة الصيفية إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب ورعايتها ضمن بيئة آمنة، مبيناً أن هذه المراكز تسهم في حماية الطلاب من الآثار السلبية لوقت الفراغ واستثماره بما يعود عليهم بالفائدة، إلى جانب بناء شخصية متوازنة وغرس القيم والمفاهيم التربوية.

تدريب بخبرة ومنهجية متوازنة

ولفت العمر إلى أن التدريب يتم بإشراف مدربين من ذوي الخبرة في التعامل مع مختلف الفئات العمرية، وفق منهجية تراعي الفروق العمرية ومستويات المهارة، وتوفر أجواء اجتماعية وترفيهية تعزز التعاون والألفة بين الطلاب وأسرهم، مؤكداً حرص مديرية التربية على تأمين المستلزمات التدريبية من كرات ولباس رياضي.

بدوره بين مدرب ألعاب القوى باسم حسن أن عملية اكتشاف المواهب تبدأ من البطولات المدرسية، حيث يتم اختيار اللاعبين المتميزين ونقلهم إلى المراكز التدريبية لصقل مهاراتهم وتوجيههم نحو اختصاصاتهم في ألعاب القوى قبل انتقالهم لاحقاً إلى الأندية الرياضية.

وقال حسن: إن العديد من اللاعبين واللاعبات وصلوا إلى صفوف المنتخب الوطني وحققوا ميداليات في بطولات غرب آسيا والبطولات العربية، منوهاً بدعم دائرة التربية الرياضية ونادي العمال في رعاية هذه المواهب، ومشيراً إلى أهمية هذه المراكز في استقطاب الطلاب واستثمار أوقات فراغهم بما هو مفيد.

وتؤكد المراكز التدريبية التابعة لمديرية التربية والتعليم في حمص دورها بوصفها حاضنة للمواهب الرياضية، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في تنمية قدرات الطلاب واستثمار طاقاتهم وإعداد جيل قادر على تمثيل المحافظة وسوريا في مختلف المحافل الرياضية المحلية والخارجية.