بحث سبل تعزيز التعاون بين محافظة حماة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم التنمية المستدامة

حماة-سانا

بحث معاون محافظ حماة لشؤون التنمية المحلية حسن الحسن، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة نائب الممثل المقيم للبرنامج في سوريا روحي أفغاني، سبل التعاون المشترك لدعم الواقع الخدمي وتعزيز جهود التنمية المستدامة في المحافظة.

وأوضح الحسن في تصريح لمراسل سانا أن اللقاء ركز على تطوير قطاعات حيوية عدة، وفي مقدمتها التعليم من خلال إعادة تأهيل المدارس وضمان عودة الطلاب من المخيمات إلى مقاعدهم الدراسية، إلى جانب القطاع الصحي وإعادة تأهيل البنى التحتية، ولا سيما المشفى الوطني في حماة وقطاع المياه، بما يضمن عودة الأهالي والنازحين إلى مدنهم وقراهم وتمكينهم من العيش بكرامة.

من جانبه، أشار أفغاني في تصريح مماثل إلى أن المباحثات شملت مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة والزراعة والمياه، ومعالجة آثار الحرب، مؤكداً التركيز على دعم العائدين إلى المحافظة ومساعدتهم على الاندماج مجدداً في مجتمعاتهم، انسجاماً مع نهج البرنامج في ترسيخ استقرار المجتمعات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين محافظة حماة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي ودعم خطط التنمية المستدامة.