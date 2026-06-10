“بين وجعهم ووجعي”…عرض مسرحي يعزز الجانب التطبيقي لطلبة الإرشاد النفسي بطرطوس

IMG 9051 1 "بين وجعهم ووجعي"…عرض مسرحي يعزز الجانب التطبيقي لطلبة الإرشاد النفسي بطرطوس

طرطوس-سانا

قدّم قسم الإرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة طرطوس اليوم الأربعاء، عرضاً مسرحياً بعنوان “بين وجعهم ووجعي” على خشبة المركز الثقافي العربي في المدينة، وذلك ضمن متطلبات الجانب العملي لمادة التدريب الميداني في العلاج النفسي، بهدف تنمية مهارات الطلبة التطبيقية وتعزيز خبراتهم المهنية.

IMG 9076 "بين وجعهم ووجعي"…عرض مسرحي يعزز الجانب التطبيقي لطلبة الإرشاد النفسي بطرطوس

وأوضحت عضو الهيئة الفنية في الكلية والمشرفة على العرض الدكتورة لينا غانم سليمان في تصريح لـ سانا، أن القسم يركز منذ الفصل الدراسي الأول على تدريب الطلبة على مهارات لغة الجسد وتقنيات الاسترخاء والاسترخاء التخيلي والسيكودراما والمسرح، لما لها من أهمية كبيرة في عمل المرشد النفسي، مشيرةً إلى أن المسرحيات النفسية تشكل وسيلة فاعلة لتطوير هذه المهارات وتسليط الضوء على قضايا ومشكلات نفسية متنوعة.

وبيّنت سليمان أن العرض تناول عدداً من اضطرابات الشخصية الشائعة في المجتمع، شملت الشخصية الحدية والوسواسية والتجنبية والتفارقية والنرجسية، مستعرضاً الخصائص المرتبطة بكل اضطراب وآليات التدخل العلاجي المناسبة له.

وأكدت أن المسرحية حملت رسائل توعوية موجهة للمرشدين النفسيين أنفسهم، أبرزها أهمية العناية بالصحة النفسية للمرشد وتحقيق التوازن الذاتي، باعتبار أن القدرة على تقديم الدعم للآخرين ترتبط بمدى تمتعه بالاستقرار النفسي والقدرة على التعبير عن الذات وترك أثر إيجابي في نفوس الناس.

من جانبها، وصفت الطالبة آية عباس المشاركة في العرض التجربة بأنها خطوة ناجحة ومثمرة، أسهمت في تعزيز الجانب العلمي لديها وترسيخ المفاهيم الأكاديمية بأسلوب عملي مبسط وسهل الفهم.

IMG 9061 "بين وجعهم ووجعي"…عرض مسرحي يعزز الجانب التطبيقي لطلبة الإرشاد النفسي بطرطوس
IMG 9072 1 "بين وجعهم ووجعي"…عرض مسرحي يعزز الجانب التطبيقي لطلبة الإرشاد النفسي بطرطوس
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