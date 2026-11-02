الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الذهب يرتفع 150 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الذهب يرتفع 150 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏

WSS0134 الذهب يرتفع 150 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏
من أسواق الذهب في سوريا-سانا

دمشق-سانا
‏ ‏
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار ‏150 ليرة ‏سورية، مقارنةً بسعره أمس الأحد.‌‌‏ ‏
‏ ‏
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة اليوم الإثنين، ‏بلغ ‏سعر ‏غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 16000ليرة سورية ‏للمبيع، ‏و15700 ليرة ‏للشراء. ‏ ‏
‏ ‏
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13700 ‏ليرة ‏سورية للمبيع، و13400 ‌‏ليرة للشراء. ‏ ‏

وتتأثر أسعار الذهب المحلية ‌‏بصورة رئيسة بتغيرات سعر الذهب في الأسواق العالمية وحركة أسعار الصرف، ‏إلى ‏جانب عوامل العرض والطلب.‏

وزير المالية يبحث مع صندوق أبوظبي للتنمية ملف المديونية والتعاون التنموي
معرض “سيدات مبدعات” في القصير.. منصة لدعم المشاريع الصغيرة وتمكين المرأة
بدء عملية استلام القمح من المزارعين في السويداء
شركات النقل والشحن توسّع حضورها في سوريا عبر معرض ‌‏”‏CargoSyr ‌‎2026‌‏”‏
في معرض دمشق الدولي.. محاضرة حول إسهامات سوريا الحضارية عبر العصور
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار