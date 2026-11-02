دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار 150 ليرة سورية، مقارنةً بسعره أمس الأحد.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الإثنين، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16000ليرة سورية للمبيع، و15700 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13700 ليرة سورية للمبيع، و13400 ليرة للشراء.
وتتأثر أسعار الذهب المحلية بصورة رئيسة بتغيرات سعر الذهب في الأسواق العالمية وحركة أسعار الصرف، إلى جانب عوامل العرض والطلب.
الذهب يرتفع 150 ليرة في السوق السورية
دمشق-سانا