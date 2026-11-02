الذهب يرتفع 150 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏

دمشق-سانا

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ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار ‏150 ليرة ‏سورية، مقارنةً بسعره أمس الأحد.‌‌‏ ‏

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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة اليوم الإثنين، ‏بلغ ‏سعر ‏غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 16000ليرة سورية ‏للمبيع، ‏و15700 ليرة ‏للشراء. ‏ ‏

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وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13700 ‏ليرة ‏سورية للمبيع، و13400 ‌‏ليرة للشراء. ‏ ‏

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وتتأثر أسعار الذهب المحلية ‌‏بصورة رئيسة بتغيرات سعر الذهب في الأسواق العالمية وحركة أسعار الصرف، ‏إلى ‏جانب عوامل العرض والطلب.‏