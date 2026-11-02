الأرصاد الجوية: درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى منها في سوريا خلال تشرين الثاني

دمشق-سانا
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ، أن تكون معدلات درجات الحرارة خلال شهر تشرين الثاني الحالي حول معدلاتها أو أدنى منها، مع أجواء معتدلة تميل إلى البرودة، ولا سيما في منتصف الشهر ونهايته، في حين تنعدم احتمالية حدوث موجة برد أو انخفاض كبير في درجات الحرارة.
وأوضح المركز في تقرير نشره على صفتحه في “فيس بوك” عن حالة الطقس خلال شهر تشرين الثاني، أن أكثر المناطق عرضة للهطولات المطرية هي المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة.
وبيّن المركز أنه من المتوقع أن تشهد هذه المناطق أمطاراً أعلى من معدلاتها، في حين تكون الهطولات المطرية على المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية حول المعدل، ما يرجح حدوث أمطار وخاصةً خلال الأسبوعين الأول والثاني من هذا الشهر، مع الإشارة إلى عدم وجود مؤشرات لانقطاع مطري، في معظم المناطق.
وأكد المركز أن هذه التوقعات تحمل طابعاً احتمالياً، مع نسبة دقة منخفضة، وتخضع للتحديث المستمر عبر التقارير الأسبوعية والنشرات اليومية، وفقاً لتطورات الحالة الجوية، وتم إعدادها استناداً إلى مخرجات النماذج المناخية العالمية، وبناءً على تحليل بيانات النماذج العددية.
الأسبوع الأول: من 2/11/2026 حتى 2026/11/8
– درجات الحرارة: يكون متوسط درجات الحرارة خلال هذه الفترة حول معدلاتها في عموم المناطق السورية.
_ يستبعد حدوث موجة برد.
_ الهطولات المطرية: تكون أعلى من المعدل على ساحل وشمال غرب البلاد وأجزاء من الجزيرة، ما يشير إلى تأثر البلاد باضطراب جوي يتركز تأثيره على هذه المناطق، وحول المعدل على باقي مناطق سوريا حيث يتوقع تأثيره بشكل محدود.
الأسبوع الثاني: من 2026/11/9 حتى 2026/11/15
_ درجات الحرارة: أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجة في عموم المناطق السورية.
_ يستبعد حدوث موجة برد.
_ الهطولات المطرية: أعلى من المعدل على ساحل وشمال غرب البلاد وأجزاء من الجزيرة، ما يشير إلى تأثر البلاد باضطراب جوي يتركز تأثيره على هذه المناطق، وحول المعدل على باقي مناطق سوريا، حيث يتوقع أن تتأثر هذه المناطق بالاضطراب الجوي.
الأسبوع الثالث: من 2026/11/16 حتى 2026/11/22
درجات الحرارة: حول المعدل في عموم المناطق وأدنى منه بقليل في الجزيرة وأجزاء من وسط وشمال غرب البلاد.
_ يستبعد حدوث موجة برد.
_ الهطولات المطرية: تستمر حول معدلاتها على عموم المناطق وأعلى من معدلاتها بقليل على أجزاء من الجزيرة، ما يرجح حدوث اضطراب على شكل حالة من عدم الاستقرار يتركز تأثيرها على تلك المناطق.
الأسبوع الرابع: 2026/11/23 حتى 2026/11/30
_ درجات الحرارة: حول المعدل في عموم المناطق وأدنى منه بقليل في الجزيرة.
_ يستبعد حدوث موجة برد.
_ الهطولات المطرية: حول معدلاتها على عموم المناطق وأعلى من معدلاتها بقليل على الساحل وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجزيرة، ما يرجح استمرار الاضطرابات الجوية.
ويأتي إصدار هذا التقرير استناداً إلى مخرجات النماذج المناخية العالمية، وبناءً على تحليل بيانات النماذج العددية 2026، وتهدف إلى تقديم نظرة عامة حول درجات الحرارة والهطولات المطرية.