الأرصاد الجوية: درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى منها في سوريا خلال تشرين الثاني

‏ ‏دمشق-سانا‏

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ، أن تكون معدلات درجات الحرارة ‏خلال شهر تشرين الثاني الحالي حول معدلاتها أو أدنى منها، مع أجواء معتدلة تميل ‏إلى البرودة، ولا سيما في منتصف الشهر ونهايته، في حين تنعدم احتمالية حدوث ‏موجة برد أو انخفاض كبير في درجات الحرارة.‏

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وأوضح المركز في تقرير نشره على صفتحه في “فيس بوك” عن حالة الطقس خلال ‏شهر تشرين الثاني، أن أكثر المناطق عرضة للهطولات المطرية هي المناطق الساحلية ‏والشمالية الغربية والجزيرة.‏

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وبيّن المركز أنه من المتوقع أن تشهد هذه المناطق أمطاراً أعلى من معدلاتها، في حين ‏تكون الهطولات المطرية على المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية حول المعدل، ما ‏يرجح حدوث أمطار وخاصةً خلال الأسبوعين الأول والثاني من هذا الشهر، مع ‏الإشارة إلى عدم وجود مؤشرات لانقطاع مطري، في معظم المناطق.‏

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وأكد المركز أن هذه التوقعات تحمل طابعاً احتمالياً، مع نسبة دقة منخفضة، وتخضع ‏للتحديث المستمر عبر التقارير الأسبوعية والنشرات اليومية، وفقاً لتطورات الحالة ‏الجوية، وتم إعدادها استناداً إلى مخرجات النماذج المناخية العالمية، وبناءً على تحليل ‏بيانات النماذج العددية.‏

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الأسبوع الأول: من 2/11/2026 حتى 2026/11/8‏

– درجات الحرارة: يكون متوسط درجات الحرارة خلال هذه الفترة حول معدلاتها ‏في عموم المناطق السورية.‏

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‏_ يستبعد حدوث موجة برد.‏

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‏_ الهطولات المطرية: تكون أعلى من المعدل على ساحل وشمال غرب البلاد وأجزاء ‏من الجزيرة، ما يشير إلى تأثر البلاد باضطراب جوي يتركز تأثيره على هذه ‏المناطق، وحول المعدل على باقي مناطق سوريا حيث يتوقع تأثيره بشكل محدود.‏

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الأسبوع الثاني: من 2026/11/9 حتى 2026/11/15‏

‏_ درجات الحرارة: أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجة في عموم المناطق ‏السورية.‏

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‏_ يستبعد حدوث موجة برد.‏

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‏_ الهطولات المطرية: أعلى من المعدل على ساحل وشمال غرب البلاد وأجزاء من ‏الجزيرة، ما يشير إلى تأثر البلاد باضطراب جوي يتركز تأثيره على هذه المناطق، ‏وحول المعدل على باقي مناطق سوريا، حيث يتوقع أن تتأثر هذه المناطق بالاضطراب ‏الجوي.

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الأسبوع الثالث: من 2026/11/16 حتى 2026/11/22‏

درجات الحرارة: حول المعدل في عموم المناطق وأدنى منه بقليل في الجزيرة ‏وأجزاء من وسط وشمال غرب البلاد.‏

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‏_ يستبعد حدوث موجة برد.

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‏_ الهطولات المطرية: تستمر حول معدلاتها على عموم المناطق وأعلى من معدلاتها ‏بقليل على أجزاء من الجزيرة، ما يرجح حدوث اضطراب على شكل حالة من عدم ‏الاستقرار يتركز تأثيرها على تلك المناطق.‏

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الأسبوع الرابع: 2026/11/23 حتى 2026/11/30‏

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_ درجات الحرارة: حول المعدل في عموم المناطق وأدنى منه بقليل في الجزيرة.‏

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‏_ يستبعد حدوث موجة برد.‏

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‏_ الهطولات المطرية: حول معدلاتها على عموم المناطق وأعلى من معدلاتها بقليل ‏على الساحل وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجزيرة، ما يرجح استمرار ‏الاضطرابات الجوية.‏

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ويأتي إصدار هذا التقرير استناداً إلى مخرجات النماذج المناخية العالمية، وبناءً على ‏تحليل بيانات النماذج العددية 2026، وتهدف إلى تقديم نظرة عامة حول درجات ‏الحرارة والهطولات المطرية.‏