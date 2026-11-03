وزير التعليم يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين

دمشق-سانا‏

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة ‏العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، سبل تعزيز التعاون العلمي ‏والأكاديمي بين البلدين، وتطوير الشراكات والاتفاقيات بين الجامعات والمؤسسات ‏البحثية.‏

وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، المشاريع الاستثمارية في قطاع ‏التعليم والتقنيات التعليمية، وتجهيز المخابر الجامعية، ودعم التعليم التقاني، وإقامة ‏ملتقى يجمع الجامعات السورية والسعودية، والتطلع إلى البدء بتنفيذ خارطة الطريق ‏للتعاون المشترك المقترحة من الوزارة.‏

اتفاقيات للتعاون المشترك

الوزير الحلبي رحب بالموقف السعودي الداعم لسوريا، مثمناً مواقف المملكة، قيادةً ‏وشعباً، ومؤكداً عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الشعبين الشقيقين.‏

وأشار إلى أن خارطة التعاون المشترك، تتضمن عدداً من المسارات، في مقدمتها ‏تطوير الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة ‏تنفيذها، وتوسيع مجالاتها لتشمل التبادل الأكاديمي والطلابي، ودعم جهود التحول ‏الرقمي، ومتابعة العمل على اتفاقية التعاون مع جامعة الأمير محمد بن فهد في مجال ‏هندسة الطيران، إلى جانب اتفاقية تعاون مع الجانب السعودي في مجال الاعتماد ‏والجودة، وتشكيل لجنة تواصل من الوزارة والسفارة لمتابعة هذا التعاون.‏

ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية التعاون في مجال مخابر المحاكاة التي تتميز بها ‏الجامعات السعودية، والمسارات الجديدة مثل التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء ‏الاصطناعي، والأمن السيبراني، وضرورة إعادة تفعيل ملتقى الجامعات السورية ‏والسعودية، بالتناوب بين البلدين.‏

التعرّف إلى احتياجات الوزارة

من جانبه، أكد السفير العنزي أهمية استمرار التواصل وتعزيز العلاقات بين البلدين في ‏المجالات العلمية والأكاديمية، والاطلاع على احتياجات وزارة التعليم العالي والبحث ‏العلمي، مشيراً إلى دور هذا القطاع في تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين.‏

وشدد العنزي على ثبات موقف المملكة الداعم لاستقرار سوريا وأمنها، باعتبار أن ‏استقرارها وأمنها يشكلان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها.‏